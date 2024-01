CVS Health a annoncé mercredi qu'elle retirerait l'Humira, médicament phare d'AbbVie contre la polyarthrite rhumatoïde, de certaines de ses listes de médicaments préférés pour le remboursement à partir du 1er avril, et qu'elle recommanderait à la place des versions biosimilaires du médicament.

CVS a indiqué que l'Hyrimoz et une version sans marque de l'Humira, tous deux produits par le fabricant suisse Sandoz, seront couverts par tous ses formulaires, tandis que des copies proches du médicament, avec ou sans marque, produites par l'entreprise indienne Biocon, seront couvertes par certaines listes de remboursement.

CVS a également annoncé qu'AbbVie et Cordavis, société appartenant à CVS et lancée en août, produiront une version co-marquée d'Humira qui sera mise à la disposition des clients au cours du second semestre de cette année. Alors que la plupart des biosimilaires sont des copies quasi conformes du médicament de marque, la version Cordavis sera identique à Humira dans sa formulation, a indiqué CVS.

Contrairement aux versions génériques de pilules faciles à produire qui sont des copies exactes des médicaments de marque, les médicaments biotechnologiques complexes fabriqués à partir de cellules vivantes ne peuvent pas être exactement identiques, d'où le terme de biosimilaire.

En préférant les biosimilaires dont le prix de liste est nettement inférieur à celui de leur produit de référence, CVS Caremark permet à ses clients de répondre au mieux aux besoins de santé de leurs membres et de réduire les coûts des médicaments, a déclaré David Joyner, président de la division des prestations pharmaceutiques de CVS Caremark.

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques (PBM) agissent en tant qu'intermédiaires pour les employeurs et les régimes de santé. Ils négocient des remises et des honoraires avec les fabricants, établissent des listes de médicaments couverts par l'assurance et remboursent les pharmacies pour les ordonnances des patients.

Un porte-parole de CVS a déclaré que l'entreprise s'attendait à ce que la plupart de ses clients passent à des biosimilaires d'Humira, connu sous le nom chimique d'adalimumab, une fois que le médicament original sera retiré de la liste des médicaments remboursables, bien qu'ils aient toujours la possibilité de couvrir Humira dans le cadre de certains régimes.

Humira était autrefois le médicament sur ordonnance le plus vendu au monde, avec des ventes maximales de 21,2 milliards de dollars en 2022.

AbbVie a déclaré qu'elle s'attendait à ce que certains payeurs ajustent leur formulaire à mesure que de nouveaux biosimilaires arrivaient sur le marché américain, et qu'Humira restait largement disponible pour les patients, parallèlement à d'autres options de traitement par l'adalimumab.

CVS a choisi de maintenir Humira sur la liste de remboursement qu'elle a mise à jour pour le 1er janvier 2024.

Bien que neuf biosimilaires d'Humira aient été lancés aux États-Unis l'an dernier par des fabricants de médicaments comme Amgen, Pfizer et Boehringer Ingelheim, AbbVie a réussi à conserver la majeure partie du marché en négociant des positions favorables sur les listes de médicaments couverts par les assurances.

Selon les données d'IQVIA, près de 76 000 ordonnances d'Humira ont été rédigées en moyenne par semaine au cours du second semestre de l'année dernière. Son concurrent le plus proche, Amgen, a délivré en moyenne 417 ordonnances par semaine pour son biosimilaire Amjevita.

En juillet, AbbVie a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les ventes d'Humira chutent de deux points de pourcentage de moins que ce qu'elle avait prévu au début de l'année, en raison de ces positions favorables des assureurs.

Trois PBM - Caremark, Express Scripts de Cigna et Optum Rx de UnitedHealth Group - contrôlent 80 % du marché américain des médicaments sur ordonnance. (Reportage de Patrick Wingrove, édition de Bill Berkrot)