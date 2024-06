AbbVie a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé EPKINLY® ? (epcoritamab-bysp) en tant que premier et seul anticorps bispécifique engageant les cellules T, administré par voie sous-cutanée pour le traitement des adultes atteints d'un lymphome folliculaire (FL) récidivant ou réfractaire (R/R) après au moins deux lignes de traitement antérieures. Cette indication est approuvée dans le cadre du programme d'approbation accélérée de la FDA sur la base du taux de réponse global (ORR) et de la durabilité de la réponse.

Le maintien de l'approbation pour cette indication peut être subordonné à la vérification et à la description du bénéfice clinique dans un ou plusieurs essais de confirmation. Epcoritamab est développé conjointement par AbbVie et Genmab dans le cadre de leur collaboration en oncologie. Les sociétés partageront les responsabilités commerciales aux États-Unis et au Japon, AbbVie étant responsable de la commercialisation à l'échelle mondiale.

Le FL est typiquement une forme indolente (ou à croissance lente) de lymphome non hodgkinien (LNH) qui se développe à partir des lymphocytes B. Il s'agit de la deuxième forme la plus courante de LNH, représentant 20 à 30 % de tous les cas.2 Environ 15 000 personnes développent un FL chaque année aux États-Unis.3 Avec le temps, la transformation en DLBCL, une forme agressive de LNH associée à des résultats de survie médiocres, peut se produire chez plus de 25 % des patients atteints de FL. L'autorisation de la FDA repose sur les résultats de l'essai clinique de phase 1/2 EPCORE® NHL-1, qui a évalué la tolérance et l'efficacité d'EPKINLY chez 127 patients adultes atteints de FL R/R ayant déjà reçu en moyenne trois lignes de traitement et dont 70 % présentaient une double maladie réfractaire. Les résultats et les conclusions en matière d'innocuité sont les suivants : Les résultats de l'étude ont montré un ORR ?

le critère d'évaluation principal de l'étude - de 82 %, un taux de réponse complète (CR) de 60 % et un taux de réponse partielle (PR) de 22 %. Après un suivi médian de 14,8 mois chez les patients ayant répondu au traitement, plus de la moitié des patients ayant répondu au traitement dans l'étude sont restés sensibles au traitement (la durée médiane de la réponse n'a pas été atteinte). La sécurité a été évaluée chez 213 patients au total : - La sécurité d'EPKINLY à la dose cible de 48 mg a été évaluée dans EPCORE NHL-1, une étude à un seul bras portant sur 127 patients ayant reçu un schéma posologique en deux étapes.

Les effets indésirables les plus fréquents (= 20 %) étaient les suivants : réactions au site d'injection, syndrome de libération de cytokines (CRS), COVID-19, fatigue, infection des voies respiratoires supérieures, douleurs musculo-squelettiques, éruption cutanée, diarrhée, fièvre, toux et céphalées. Une cohorte distincte d'optimisation des doses a évalué 86 patients selon le schéma posologique en trois étapes recommandé pour atténuer le SRC. Pour la première dose complète de ce schéma en 3 étapes, l'hospitalisation obligatoire n'a pas été requise.

Aucun SRC de grade 3 n'a été observé chez les patients atteints de FL ayant reçu EPKINLY selon le schéma posologique en 3 étapes. Les informations de prescription comportent une mise en garde encadrée concernant le SRC grave ou potentiellement mortel et le syndrome de neurotoxicité associé aux cellules effectrices immunitaires (ICANS). Les avertissements et les précautions comprennent les infections, les cytopénies et la toxicité embryo-fœtale.

EPCORE® NHL-1 est un essai multicentrique ouvert sur la sécurité et l'efficacité préliminaire de l'epcoritamab qui se compose de trois parties : une partie d'escalade de dose, une partie d'expansion et une partie d'optimisation. L'essai a été conçu pour évaluer l'épcoritamab sous-cutané chez des patients atteints d'un lymphome non hodgkinien mature à cellules B CD20+ récidivant, progressif ou réfractaire, y compris le FL après deux lignes ou plus de traitement systémique. Dans la partie expansion, des patients supplémentaires ont été recrutés pour explorer plus avant la sécurité et l'efficacité de l'epcoritamab dans trois cohortes de patients atteints de différents types de lymphomes non hodgkiniens à cellules B récurrents/réfractaires et dont les options thérapeutiques sont limitées.

Cette cohorte a généré des données pivots provenant de patients atteints de FL et de DLBCL. La partie optimisation évalue le potentiel de schémas posologiques progressifs alternatifs pour aider à minimiser le syndrome de libération de cytokines (SRC) de grade 2 et à atténuer le SRC de grade =3. Le critère d'évaluation principal de la partie expansion est l'ORR évalué par un IRC.

Les critères secondaires d'efficacité comprenaient la durée de la réponse, le taux de réponse complète, la durée de la réponse complète, la survie sans progression et le délai de réponse selon les critères de Lugano. La survie globale, le délai avant la prochaine thérapie et le taux de négativité de la maladie résiduelle minimale ont également été évalués en tant que critères d'efficacité secondaires. Le critère d'évaluation principal de la partie optimisation était le taux d'événements CRS de grade 2 et tous les événements CRS de grade à partir de la première dose d'epcoritamab jusqu'à 7 jours après l'administration de la deuxième dose complète d'epcoritamab.

Les directives de pratique clinique en oncologie du National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) pour les lymphomes à cellules B ont été récemment mises à jour (version 2.2024 [1]) pour ajouter EPKINLY comme recommandation préférentielle de catégorie 2A pour le traitement de troisième ligne et les traitements ultérieurs chez les patients atteints de FL. EPKINLY est un médicament délivré sur ordonnance utilisé pour traiter les adultes atteints de certains types de lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL), de lymphome à cellules B de haut grade ou de lymphome folliculaire (FL) ayant récidivé ou n'ayant pas répondu au traitement précédent après avoir reçu au moins deux traitements. EPKINLY est approuvé sur la base des données de réponse des patients.

Des études sont en cours pour confirmer les bénéfices cliniques d'EPKINLY. On ne sait pas si EPKINLY est sûr et efficace chez les enfants. Epcoritamab est un anticorps IgG1-bispécifique créé à l'aide de la technologie propriétaire DuoBody® de Genmab et administré par voie sous-cutanée.

La technologie DuoBody-CD3 de Genmab est conçue pour diriger les cellules T cytotoxiques de manière sélective afin de déclencher une réponse immunitaire contre les types de cellules cibles. L'épcoritamab est conçu pour se lier simultanément au CD3 sur les cellules T et au CD20 sur les cellules B et induit la destruction des cellules CD20+ par les cellules T. L'épcoritamab (approuvé sous le nom de marque EPKINLY® aux États-Unis et TEPKINLY® dans l'Union européenne) a reçu l'autorisation de mise sur le marché dans plusieurs pays pour certaines indications liées au lymphome.

EPKINLY peut entraîner d'autres effets secondaires graves, notamment : - des infections pouvant entraîner la mort. Le prestataire de soins de santé vérifiera les signes et symptômes d'infection avant et pendant le traitement et traitera si nécessaire en cas de développement d'une infection. Avant de commencer le traitement, vous devez recevoir des médicaments du prestataire de soins de santé pour aider à prévenir l'infection.

Informez immédiatement le prestataire de soins de santé si vous présentez des symptômes d'infection pendant le traitement, notamment une fièvre de 38°C ou plus, une toux, des douleurs thoraciques, de la fatigue, un essoufflement, une éruption cutanée douloureuse, un mal de gorge, des douleurs à la miction, une sensation de faiblesse ou de malaise général. Faible taux de cellules sanguines, ce qui peut être grave ou sévère. Le médecin vérifiera le taux de cellules sanguines pendant le traitement.

EPKINLY peut entraîner une baisse du nombre de cellules sanguines, y compris des globules blancs (neutropénie), ce qui peut augmenter le risque d'infection.