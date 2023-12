Les transactions sur les options de Cerevel Therapeutics Holdings Inc. ont connu une hausse inhabituelle, tout comme le cours de l'action, quelques jours avant l'annonce, mercredi, du rachat du développeur de médicaments par AbbVie dans le cadre d'une transaction de plusieurs milliards de dollars.

AbbVie a déclaré après la clôture du marché mercredi qu'elle achèterait Cerevel pour environ 8,7 milliards de dollars afin de remplacer les revenus de son médicament contre l'arthrite Humira, qui se vend très bien, et de faire face à une série de nouveaux concurrents. L'annonce est intervenue quelques minutes après que Reuters a rapporté qu'un accord était proche.

Les actions de Cerevel, qui avaient déjà augmenté de 42 % au cours des trois dernières séances, ont encore bondi de 16 % pour atteindre 42,75 dollars dans les échanges après la cloche. L'offre d'AbbVie s'élevait à 45 dollars par action.

La hausse de l'action au cours des dernières séances s'est accompagnée d'une forte augmentation de l'activité sur les options. Les options d'achat et de vente permettent aux investisseurs d'acheter et de vendre des actions à des prix fixes dans le futur et sont utilisées comme couverture ou comme moyen de spéculer sur l'évolution du cours des actions.

Les options de Cerevel, qui, jusqu'à la récente vague d'activité, se négociaient en moyenne à moins de 320 contrats par jour, ont vu environ 51 000 contrats changer de mains au cours des trois dernières séances, selon les données de Trade Alert.

"C'est suspect à 100 %", a déclaré Matt Amberson, directeur de la société d'analyse d'options ORATS. "Je suis presque certain que c'est le fait d'une personne bien informée.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis n'a pas répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau. Les porte-parole de l'Autorité de régulation de l'industrie financière n'ont pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Cerevel et AbbVie n'ont pas répondu à une demande de commentaire en dehors des heures d'ouverture.

L'activité sur les options a décollé en même temps que l'action le 4 décembre, les traders achetant des options d'achat à court terme sur Cerevel - des contrats qui rapporteraient de l'argent si l'action augmentait de manière significative en peu de temps.

Le 4 décembre, le volume des options sur Cerevel a atteint 6 500 contrats, et les options d'achat misant sur une hausse de l'action au-dessus de 35 dollars à la mi-janvier se sont négociées à près de 1 800 contrats. L'action avait clôturé à 26 dollars lors de la séance précédente.

Les options d'achat sur l'action finissant au-dessus de 25 dollars à la mi-décembre étaient les deuxièmes contrats les plus activement négociés le 4 décembre.

"C'est une activité inhabituelle pour ce titre", a déclaré Brent Kochuba, fondateur du service d'analyse d'options SpotGamma.

"Une partie de cette activité semble louche... elle ne semble pas propre", a-t-il déclaré.

Mercredi, les transactions les plus importantes sur les options Cerevel étaient des spreads de vente - une combinaison d'options de vente de décembre qui offriraient une protection contre une chute du prix de l'action en dessous de 35 dollars. Bien que le motif des transactions de mercredi ne soit pas clair, Ophir Gottlieb, directeur général de Capital Market Laboratories, basé à Los Angeles, a déclaré que les transactions pourraient avoir été effectuées par un trader tentant de protéger les gains récents du prix de l'action ou spéculant sur le fait que la hausse du prix serait de courte durée. Compte tenu du moment choisi et de leur nature inhabituelle, les analystes ont déclaré que les opérations sur options allaient probablement faire l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités de réglementation. L'activité des options est connue pour atteindre un pic avant l'annonce publique des transactions et la SEC a, par le passé, annoncé des mesures d'application pour des délits d'initiés présumés impliquant des transactions d'options.