Teva Pharmaceutical Industries poursuivra le lancement d'un biosimilaire de Humira, le médicament phare d'AbbVie contre l'arthrite, l'année prochaine, malgré un marché encombré, a déclaré mercredi le PDG Richard Francis.

M. Francis a indiqué que le site de production islandais de Teva doit encore passer une inspection avant d'obtenir l'approbation de la Food and Drug Administration américaine, probablement au cours du premier semestre 2024.

Huit entreprises ont lancé des biosimilaires d'Humira aux États-Unis cette année.

"L'occasion sera-t-elle perdue d'ici l'année prochaine ? Je n'en sais rien. J'en doute. Ce sera moins que si nous avions lancé le produit cette année. Mais je considère toujours qu'il s'agit d'une opportunité", a déclaré M. Francis à Reuters après la publication des résultats du deuxième trimestre de Teva.

"Ce sera toujours un marché difficile, mais je pense que cela vaut la peine de faire des efforts pour 2024".

Francis, qui a pris la barre de Teva au début de 2023, a noté que le marché américain des biosimilaires est encore en évolution.

"Il y a toujours de la place pour tout le monde. Cela dépend juste de ce que vous voulez faire au niveau du prix", a-t-il déclaré, ajoutant que l'avantage de Teva serait un auto-injecteur qui faciliterait le passage des patients d'une thérapie à une nouvelle.

"Vous devez avoir tout ce qu'il faut pour être aussi bon, sinon meilleur, que le produit d'origine. Je pense que c'est le cas", a-t-il déclaré.

Selon M. Francis, la qualité du biosimilaire de Teva le rendrait intéressant pour les gestionnaires de prestations pharmaceutiques (PBM), les intermédiaires qui négocient les prix des médicaments et recommandent la couverture pour la plupart des Américains assurés.

Deux des plus grands PBM - Express Scripts du groupe Cigna et Optum RX du groupe UnitedHealth - ont seulement choisi de couvrir trois biosimilaires d'Humira provenant d'Amgen, de Boehringer Ingelheim et de l'unité Sandoz de Novartis pour 2023, aux côtés du médicament de marque.

AbbVie a proposé des remises pour se protéger de l'érosion des parts de marché de ce qui était autrefois le médicament sur ordonnance le plus vendu au monde, mais M. Francis a déclaré que les prix des versions alternatives finissaient généralement par être inférieurs à ceux des originaux.

"S'ils réduisent considérablement (les prix), ils seront soumis à une forte pression sur leur compte de résultat. Il y a donc une limite à ce qu'ils peuvent faire", a déclaré M. Francis. "Ils ont modélisé la situation et ont calculé le taux d'attrition qui se produira à un moment donné et le prix qu'ils peuvent abandonner à ce moment-là. C'est ce que nous avons constaté pour un certain nombre de biosimilaires.

Sur les huit fabricants de médicaments qui ont lancé des biosimilaires d'Humira aux États-Unis cette année, trois ont maintenu leur prix de liste dans une fourchette de 5 à 7 % par rapport à celui d'AbbVie, deux ont accordé une remise de 85 % et trois ont proposé les deux types de prix.

Contrairement aux versions génériques de pilules faciles à produire, les médicaments biotechnologiques complexes fabriqués à partir de cellules vivantes ne peuvent être reproduits à l'identique, d'où le terme de biosimilaires.

Teva a 16 biosimilaires dans son pipeline, y compris une version du Stelara, le traitement à succès de Johnson & Johnson contre le psoriasis. Cette version sera lancée aux États-Unis en 2025 dans le cadre d'un accord entre les deux entreprises.

"Aucun d'entre eux n'a jamais constitué notre stratégie biosimilaire", a déclaré M. Francis.

"Nous aurons Humira, qui ne sera peut-être pas aussi important que nous l'avions prévu au départ. Mais nous aurons Stelara et un certain nombre d'autres produits qui seront fabriqués en interne et par d'autres partenaires.