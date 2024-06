Un groupe d'experts nommés par le tribunal a recommandé vendredi la répartition d'une somme de 2,13 milliards de dollars en frais juridiques provenant des règlements de l'industrie pharmaceutique à l'échelle nationale dans le cadre de la crise des opioïdes aux États-Unis, les principaux cabinets d'avocats devant recevoir des centaines de millions de dollars.

Le panel a accordé au cabinet national Motley Rice la plus grande part, avec 18,6 % des fonds, soit 396 millions de dollars. Parmi les autres cabinets ayant reçu des parts importantes, citons le cabinet new-yorkais Simmons Hanly Conroy, avec 11,4 %, soit 244 millions de dollars ; le cabinet californien Robbins Geller Rudman & Dowd, avec 8,2 %, soit 174 millions de dollars ; et le cabinet californien Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, avec 5,65 %, soit 120 millions de dollars.

Les 2,13 milliards de dollars de frais proviennent de règlements totalisant plus de 46 milliards de dollars que les fabricants de médicaments, les distributeurs et les pharmacies ont conclus pour résoudre les procès intentés par les gouvernements tribaux locaux et amérindiens qui les accusent d'avoir alimenté une épidémie de dépendance aux opioïdes.

L'argent a été mis de côté en tant que fonds de bénéfice commun, afin de compenser les cabinets d'avocats pour le travail qu'ils ont effectué et qui a bénéficié à tous les plaignants dans le cadre du litige.

Le juge de district Dan Polster, qui supervise le litige tentaculaire sur les opioïdes depuis 2017, a également décidé vendredi que les cabinets avaient jusqu'au 21 juin pour faire appel des recommandations du groupe avant qu'elles ne deviennent définitives.

Les frais découlent de règlements avec les fabricants de médicaments Johnson & Johnson, AbbVie et Teva Pharmaceutical Industries ; les distributeurs Cencora, McKesson et Cardinal Health ; et les pharmacies CVS, Walgreens Boots Alliance et Walmart.

Ils n'incluent pas le règlement d'un montant pouvant atteindre 6 milliards de dollars avec Purdue Pharma, le fabricant de l'OxyContin en faillite, qui est financé par la famille Sackler, propriétaire de l'entreprise, en échange d'une protection contre de futures poursuites judiciaires. La Cour suprême des États-Unis examine actuellement la légalité de ce règlement.

Les règlements relatifs aux opioïdes, y compris les accords nationaux et les accords distincts négociés par les États, s'élèvent aujourd'hui à plus de 50 milliards de dollars. Toutefois, de nombreux États et collectivités locales n'ont pas encore élaboré de plans détaillés sur la manière dont ils dépenseront cet argent pour remédier aux dommages causés par les opioïdes.

Plus de 800 000 personnes sont mortes d'une overdose d'opioïdes entre 1999 et 2023, selon les données des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention). Les plaignants affirment que les fabricants ont minimisé les risques liés aux médicaments et que les distributeurs et les pharmacies ont ignoré les signaux d'alerte indiquant que les médicaments étaient détournés vers des circuits illégaux. (Reportage de Brendan Pierson à New York, rédaction d'Alexia Garamfalvi et David Gregorio)