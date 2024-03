Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées avant 2000 GMT ce lundi :

** Le gouvernement espagnol a acquis une participation de 3% dans le groupe de télécommunications Telefonica par l'intermédiaire de la société holding publique SEPI, a déclaré SEPI après avoir signalé l'acquisition à l'autorité de régulation des marchés boursiers.

** Les régulateurs antitrust de l'UE ont averti que l'intention de Lufthansa d'acheter une participation minoritaire dans ITA Airways pourrait nuire à la concurrence et faire monter les prix, ce qui a incité l'Italie et la compagnie aérienne allemande à proposer des mesures correctives dans les semaines à venir.

** AbbVie achètera le développeur de médicaments Landos Biopharma pour un montant pouvant atteindre 212 millions de dollars, le fabricant d'Humira cherchant à élargir son portefeuille de médicaments pour traiter les maladies liées au système immunitaire, ont déclaré les deux entreprises.

** La société d'investissement MNC Capital a déclaré qu'elle avait relevé son offre d'achat en numéraire pour acquérir le fabricant d'articles de sport et de plein air Vista Outdoor, la faisant passer de 2,9 milliards de dollars à 3 milliards de dollars.

** Arrow Holdings a soumis une proposition non contraignante pour acheter la part restante de la société de services de location et d'hôtellerie Target Hospitality Corp qu'elle ne possède pas encore, au prix de 10,80 dollars par action.

** Ingersoll Rand va racheter ILC Dover à la société d'investissement New Mountain Capital pour environ 2,33 milliards de dollars, a déclaré le fabricant de compresseurs d'air, renforçant ainsi sa présence sur les marchés des sciences de la vie.

** Le danois Novo Nordisk a déclaré qu'il avait accepté d'acheter Cardior Pharmaceuticals pour un montant allant jusqu'à 1,03 milliard d'euros (1,1 milliard de dollars) afin de renforcer son portefeuille de produits cardiovasculaires.

** Le conglomérat brésilien Ultrapar a augmenté sa participation dans la société de logistique Hidrovias do Brasil, a-t-il déclaré dimanche en fin de journée, dans le cadre d'une stratégie visant à étendre sa présence dans les entreprises exposées au secteur agricole brésilien.

** Le principal actionnaire de Talgo est en pourparlers pour vendre sa participation de 40% dans le fabricant de trains espagnol au rival suisse Stadler Rail comme alternative à une offre d'achat du consortium hongrois Ganz-Mavag, a rapporté le journal El Economista, citant des sources de marché non identifiées.

** Les groupes de capital-investissement Advent International et CVC Capital se sont associés pour faire une offre sur Partner in Pet Food (PPF), un fabricant d'aliments pour animaux détenu par Cinven, a rapporté le Financial Times dimanche. (Compilé par Rajarshi Roy et Puyaan Singh à Bengaluru)