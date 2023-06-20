ABC arbitrage : Document AMF CP. 2023DD915852

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2023DD915852
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20 juin 2023
FR0004040608 - DD167279
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
DOMINIQUE CEOLIN, Président Directeur Général
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : ABC ARBITRAGE
LEI : ABCA
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 16 juin 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation
NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : ABCA
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 6.0198 Euro
VOLUME : 4 627.0000
PRIX UNITAIRE : 6.0198 Euro
VOLUME : 4 627.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 6.0198 Euro
VOLUME : 9 254.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON