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    ABCA   FR0004040608

ABC ARBITRAGE

(ABCA)
  Rapport
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18:21Abc Arbitrage : Document AMF CP. 2023DD915852
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ABC arbitrage : Document AMF CP. 2023DD915852

20/06/2023 | 18:21
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2023DD915852

20 juin 2023

FR0004040608 - DD167279

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

DOMINIQUE CEOLIN, Président Directeur Général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ABC ARBITRAGE

LEI : ABCA

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 16 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : ABCA

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 6.0198 Euro

VOLUME : 4 627.0000

PRIX UNITAIRE : 6.0198 Euro

VOLUME : 4 627.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 6.0198 Euro

VOLUME : 9 254.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 20 juin 2023

COMMENTAIRES :

Souscription via la participations et intéressement mise en place dans le groupe.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

ABC Arbitrage SA published this content on 20 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 June 2023 16:17:09 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2023 26,8 M 29,3 M -
Tréso. nette 2023 14,8 M 16,2 M -
PER 2023 13,1x
Rendement 2023 6,27%
Capitalisation 349 M 381 M -
VE / CA 2023 5,62x
VE / CA 2024 5,06x
Nbr Employés -
Flottant 52,4%
Graphique ABC ARBITRAGE
Durée : Période :
ABC arbitrage : Graphique analyse technique ABC arbitrage | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ABC ARBITRAGE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 5,90 €
Objectif de cours Moyen 7,50 €
Ecart / Objectif Moyen 27,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Dominique Ceolin Chairman & Chief Executive Officer
Sabine Roux de Bézieux Independent Director
Sophie Guieysse Independent Director
Isabelle Maury Independent Director
Xavier Chauderlot Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ABC ARBITRAGE-8.53%381
BLACKROCK, INC.-0.83%105 250
UBS GROUP AG7.56%61 758
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC.2.40%54 076
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.20.83%43 735
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)-1.91%35 235
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