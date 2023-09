ABC arbitrage est spécialisé dans la conception de stratégies d'arbitrages sur la plupart des marchés financiers européens et américains. Le groupe réalise des opérations visant à exploiter des différences de prix injustifiées entre instruments financiers convergents à un terme donné. Les positions prises concernent presque exclusivement des actions et des dérivés d'actions (notamment bons de souscription d'actions, certificats de valeur garantie et obligations convertibles).

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds