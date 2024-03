Paris, le 1er mars 2024 à 07h30

Suite à la chute du cours du titre ABC arbitrage (“ABCA”) sur les dernières semaines, le groupe a reçu de nombreuses questions de ses actionnaires. Afin que tous les actionnaires aient le même niveau d’information, ABCA souligne que les éléments concernant 2023, qui sont en cours d’audit par les commissaires aux comptes, seront publiés le 26 mars 2024 et souhaite préciser les points suivants :

Cessions sur l'action ABCA - Pour rappel, comme chaque année depuis 2003, les équipes du groupe ABCA et les membres du conseil d'administration, et tout actionnaire en action de concert avec l’un d’entre eux (en particulier Financière WDD), ont une interdiction d'achat et de vente à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au lendemain de la publication des éléments audités de l'exercice 2023 (soit le 27 mars 2024). Le suivi régulier des positions tenues au nominatif confirme par ailleurs cette affirmation. Enfin la société EXIMIUM, qui détient environ 7% du capital, a confirmé ne pas avoir cédé de titres ABCA par rapport à la dernière photo de sa détention au 31 décembre 2023.

En ce qui concerne les charges sur 2023, chacun peut avoir accès à des chiffres estimés sur la présentation semestrielle “HY2023”, présente sur le site ABC arbitrage (cf. publications/Présentations S1 2023).

La description des risques sur les activités du groupe et les flux de trésorerie sont également accessibles dans les annexes des rapports financiers publiés sur le site avec le rapport financier annuel 2022, notamment §3.7 page 59 et §5 pages 61 à 65 des comptes consolidés et §3.3 pages 32 à 35 du rapport de gestion.

Programme de rachat - Les programmes de rachat sont principalement utilisés pour fournir tout ou partie des besoins des programmes de produits capitalistiques, utilisés pour rémunérer les collaborateurs du groupe. La description des objectifs sur ces programmes peut être retrouvée sur les présentations de résultats annuels et semestriels présentés sur le site sur la page des publications/Présentations , en particulier celles concernant les semestriels 2023 (page 38). Pour rappel toutes les transactions effectuées par le groupe sont déclarées à l’AMF et sur le site du groupe (cf. Publications - Déclarations - Rachats d'actions ).

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à consulter le site internet du groupe ou à contacter le service actionnaires via l’adresse mail suivante : actionnaires@abc-arbitrage.com

Contacts : abc-arbitrage.com



Relations actionnaires : actionnaires@abc-arbitrage.com



Relations presse VERBATEE : v.sabineu@verbatee.com

ISIN : FR0004040608



Reuters BITI.PA / Bloomberg ABCA FP

