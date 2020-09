ABC arbitrage : le bénéfice grimpe avec la volatilité

22/09/2020 | 10:20

ABC arbitrage a enregistré au premier semestre une forte hausse de son bénéfice net, l'activité du spécialiste des stratégies d'arbitrage ayant été dopée par la volatilité accrue des marchés financiers.



Avec un bénéfice de 25,7 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, le groupe de Dominique Ceolin a multiplié par trois son profit net sur la période.



Le produit de l'activité courante s'est, lui, élevé 44,8 millions d'euros, contre 17,8 millions d'euros sur le premier semestre 2019.



ABC rappelle que la première moitié de l'année a été marquée par plus de trois mois de volatilité et de volumes sensiblement au-dessus de leurs niveaux des cinq dernières années.



Le groupe évoque ainsi un contexte 'exceptionnel' qui s'est traduit par des chocs 'rares', même par rapport à 2008.



Il souligne toutefois que les marchés ont connu une importante chute d'activité ces derniers mois, avec une volatilité 'intraday' revenue sur des points bas de 2017.



ABC arbitrage compte malgré tout procéder à deux acomptes sur dividendes d'un montant de 0,10 euro par action chacun.



