ABC arbitrage : Assemblée générale mixte 11 juin 2021 – Avis de réunion

ABC arbitrage

Société Anonyme à conseil d'administration

au capital de 936 192,848 euros

Siège Social : 18 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris

400 343 182 RCS Paris

Avis de réunion

Avis important concernant la participation à l'assemblée générale du 11 juin 2021 :

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus (Covid-19)et des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, ABC ARBITRAGE est dans l'impossibilité de réunir physiquement ses actionnaires dans le respect des mesures sanitaires de distanciation sociale compte tenu du grand nombre d'actionnaires composant son capital.

En conformité avec les dispositions du décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 portant prorogation de la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 modifié portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19, et de l'article 1er du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 modifié, le Conseil d'administration a décidé que l'Assemblée Générale Mixte du 11 juin 2021 se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.

En conséquence, les actionnaires sont invités à ne pas demander de cartes d'admission et à voter par correspondance, à donner pouvoir au Président de l'assemblée générale ou à donner mandat à un tiers (pour voter par correspondance), selon les modalités précisées dans le présent avis, et à privilégier lorsque cela est possible les moyens de télécommunication électroniques.

Afin de maintenir le dialogue actionnarial auquel la société est particulièrement attachée :

les actionnaires sont informé(e)s que l'Assemblée Générale Mixte sera retransmise en direct (et disponible en différé) sur le site internet de la Société ABC ARBITRAGE abc-arbitrage.com. les actionnaires pourront poser leurs questions par écrit, en amont de l'assemblée générale, notamment par voie de télécommunication électronique à l'adresse indiquée dans la convocation ; et outre la possibilité de poser des questions écrites conformément aux dispositions légales, les actionnaires sont informé(e)s que ABC ARBITRAGE a décidé d'organiser un live en amont de l'Assemblée Générale Mixte. Ce live aura lieu le 8 juin 2021 et permettra aux actionnaires de poser des questions. Il sera répondu à ces questions durant le live et durant l'Assemblée Générale Mixte dans la limite du temps imparti. Les questions portant sur des thèmes qui n'auront pas pu être abordés en séance feront l'objet d'une réponse, dans les meilleurs délais, après l'Assemblée Générale Mixte.

Il est rappelé que l'assemblée générale se tenant à huis clos, aucune résolution nouvelle ni projet d'amendement ne pourront être inscrits à l'ordre du jour en séance.

La société ABC ARBITRAGE tiendra ses actionnaires informés de toute évolution éventuelle relative aux modalités de participation et de vote à l'assemblée générale et, à cette fin, chaque actionnaire est invité à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée générale sur le site abc- arbitrage.com