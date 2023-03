ABC arbitrage : résultats annuels 2022

Résultat consolidé 2022 : 29,2 M€

ROE 2022 : 18 % - Distribution 2022 : 0,41€ (83%)

Le conseil d’administration de la société ABC arbitrage s’est réuni le 16 mars 2023, sous la présidence de Dominique Ceolin, pour arrêter les comptes consolidés de l’exercice 2022. Les données financières se caractérisent comme suit :

En millions d’euros 31/12/2022 IFRS 31/12/2021 IFRS 31/12/2020 IFRS Produit de l’activité courante 61,2 M€ 64,1 M€ 68,8 M€ Résultat net part du groupe 29,2 M€ 28,0 M€ 35,1 M€ Bénéfice net par action (BNPA) 0,49€ 0,48 € 0,60 € Rendement Net (ROE) annualisé 18,0% 17,5% 23,9% Fonds propres 162 M€ 160 M€ 154 M€

Contexte - 2022 a été une année complexe dans le monde et sur les marchés financiers. La guerre en Ukraine, très européenne d’un point de vue économique, a créé des dé-corrélations internationales majeures sur les marchés, laissant dans un premier temps le continent européen seul dans la tourmente. Il aura fallu les fortes tensions inflationnistes, y compris hors énergie, pour plonger les indices mondiaux dans un mouvement baissier significatif. En 2022, la volatilité, principal paramètre de marché favorable aux activités du groupe, a été durablement au-dessus de sa moyenne historique. A contrario, le marché des fusions-acquisitions a, de manière cohérente, souffert de cette situation mondiale, comme les principaux indices mondiaux qui ont décroché de près de 20%.

- Avec l'exercice 2022, ABC arbitrage clôture son plan stratégique ABC 2022 pour les années 2020,2021 et 2022. Le groupe avait défini des objectifs quantitatifs et qualitatifs dont la plupart ont été atteints .
➢ Avec 92 M€, le cumul des résultats nets sur 3 ans dépasse les ambitions affichées, avec des ROE annuels significativement supérieurs au seuil de 15%, niveau de surperformance défini par le groupe,

➢ La politique de dividende a été confirmée avec un cumul de distribution de 1,29€ et une quote part de la valeur ajoutée à plus de 40% au profit des collaborateurs du groupe.

➢ Une évolution de la gouvernance et une nouvelle politique RH ont été mises en place avec succès.

➢ Les ambitions de collecte de gestion pour compte de tiers ne sont en revanche pas atteintes avec, au 1er mars 2023, des encours clients du groupe de 372 M€.

Politique de distribution 2022 - Une politique de distribution trimestrielle est en place depuis plus de deux ans.

➢ Acompte de 0,10€ par action réalisé en octobre 2022 et acompte de 0,10€ par action réalisé en décembre 2022 ;

➢ Acompte sur les résultats 2022 de 0,10€ par action le 18 avril 2023 pour une mise en paiement le 20 avril 2023 ;

➢ Proposition à l'assemblée générale du 9 juin 2023 d'un solde de dividende de 0,11€ par action. Le total de distribution au titre de l'exercice 2022 serait alors de 0,41€ par action, soit un taux de distribution de 83%.

Les montants non distribués seront investis dans le développement de nouveaux produits avec des perspectives de rentabilité significative. Les modalités et calendrier de ce solde de dividende seront présentés ultérieurement.

Perspectives - Le groupe présente son nouveau plan stratégique Springboard 2025 pour les 3 ans à venir. Ce plan a été construit sur la base des conclusions du plan ABC 2022 et sur les besoins long terme du groupe. Les principales ambitions(2) sont :

➢ Produire un cumul de résultats nets sur 3 ans de plus de 100M€ avec un ROE annuel au-dessus de 15%.

➢ Développer les capacités de gestion pour dépasser à terme le milliard d'euros sous gestion, dont 800 M€ d’encours provenant de clients externes au groupe avec une rentabilité supérieure à 2% sur ces actifs externes.

➢ Poursuivre les recrutements nécessaires aux ambitions du groupe pour atteindre près de 140 collaborateurs en 2025 (+33% par rapport à fin 2022).

➢ Poursuivre les investissements significatifs en IT, au service des stratégies de trading du groupe.

➢ Poursuivre les évolutions organisationnelles et de gouvernance du groupe au profit de la productivité des équipes.

➢ Maintenir un Pay Out Ratio d’environ 80% soit un cumul potentiel de plus de 1,3€ par action distribués sur 3 ans.

Le premier trimestre 2023 a présenté des marchés fortement haussiers au regard des situations géopolitiques et économiques jusqu’aux faillites de Silvergate et Silicon Valley Bank lors de la semaine du 6 mars. S’il est trop tôt pour définir tous les scénarios prospectifs autour de ces faillites, le rythme d’activité du groupe au premier trimestre 2023 est, comme en 2022, en dessous de celui de 2021 face à la faible volatilité des premières semaines. Le groupe développe son savoir-faire pour tirer les meilleures performances possibles sur les situations en cours, en particulier avec la hausse significative de la volatilité actuelle.



(1) A la date de ce communiqué, les travaux des commissaires aux comptes sont en cours de finalisation

(2) Les détails du bilan du plan ABC 2022 et du plan Springboard 2025 seront exposés sur des documents accessibles le 21 mars 2023, 11H30, sur le site du groupe ABC arbitrage

