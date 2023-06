CdR Advance Capital SpA, anciennement Compagnia della Ruota SpA, est une société d'investissement basée en Italie. La société s'occupe principalement d'investissements dans des situations spéciales, qui comprennent l'acquisition de biens mobiliers, de biens immobiliers, de prêts ou de participations dans des sociétés et autres entités, principalement situées en Italie, qui font face à une situation instable, à un processus d'insolvabilité ou à la gestion de crises d'entreprise. Les activités de la société consistent en des investissements, des activités de gestion d'actifs et de titrisation, ainsi que des services de conseil, qui comprennent l'assistance et le conseil en matière de restructuration de la dette, de processus de faillite, de préparation de programmes à la base d'accords de restructuration économique et financière ou de plans de redressement. En novembre 2013, la Compagnia della Ruota SpA a souscrit la totalité du capital de Cdr Replay Srl.

Secteur Services financiers aux entreprises