ABC Gas (International) Limited a approuvé la nomination de M. Viral Ranpura en tant qu'administrateur supplémentaire non exécutif et non indépendant de la société, avec effet au 20 janvier 2024. M. Viral Ranpura est diplômé en commerce et en droit de l'université de Gujarat et membre associé (ACS 28496) de l'Institute of Company Secretaries of India. Il a exercé la profession de secrétaire d'entreprise et possède une vaste expérience de 10 ans dans ce domaine.

Il travaille actuellement en tant que secrétaire général chez Fairchem Organics Limited. Il possède une expérience professionnelle totale de plus de 12 ans. Il est expert en matière de services de succession, de questions juridiques relatives aux entreprises, de conformité des entreprises, d'audit secrétarial, de cotation des titres, de diligence raisonnable, de fusions et acquisitions, de litiges d'entreprise, d'enregistrement et de protection des droits de propriété intellectuelle, de gouvernance d'entreprise et d'investissements directs étrangers.