Danaher Corp est en tête pour acquérir Abcam Plc, un fournisseur de matériel pour les chercheurs en sciences de la vie avec une valeur de marché de 5,4 milliards de dollars, afin d'étendre ses offres biomédicales, ont déclaré vendredi des personnes familières avec le sujet.

Abcam estime que l'offre de Danaher, entièrement en numéraire, est supérieure à l'offre concurrente d'Agilent Technologies Inc.

Le prix exact proposé par Danaher n'a pas pu être connu. L'une des sources a déclaré que le prix de l'opération serait proche de l'évaluation actuelle d'Abcam, étant donné que ses actions ont déjà augmenté de plus de 20 % après que Bloomberg News a rapporté le 16 juin que la société était intéressée par une offre publique d'achat.

Si les négociations aboutissent, un accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, ont déclaré les sources, tout en précisant qu'aucun accord n'est certain et que l'issue peut encore changer. Elles ont demandé à ne pas être identifiées car l'affaire est confidentielle.

Abcam, Danaher et Agilent n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les actions d'Abcam ont augmenté de 9 % dans les échanges de l'après-midi à New York, vendredi, pour atteindre 24,52 dollars. Les actions Danaher étaient en hausse de 1,3 % à 256,76 dollars.

Basée à Cambridge, en Angleterre, Abcam fournit des anticorps, des réactifs et d'autres produits utilisés dans la recherche médicale. La société dessert environ 750 000 chercheurs dans les universités, les instituts de recherche, les administrations publiques et les entreprises biopharmaceutiques.

Abcam a subi des pressions de la part d'actionnaires activistes pour qu'elle se vende, notamment de son fondateur Jonathan Milner, qui détient 6,1 % de la société, ainsi que du fonds spéculatif Starboard Value LP, qui s'est plaint de la sous-performance de l'action de la société au cours de la majeure partie des deux dernières années.

Danaher, l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'outils de diagnostic avec une valeur de marché de 190 milliards de dollars, s'est tourné vers la conclusion d'accords pour se développer dans le secteur. Les solutions d'anticorps et de réactifs d'Abcam pourraient aider Danaher à remporter des contrats plus nombreux et plus importants avec certains clients.

Danaher a acquis l'activité de solutions biopharmaceutiques de General Electric Co pour 21,4 milliards de dollars en 2019 et l'organisation de développement et de fabrication sous contrat Aldevron pour 9,6 milliards de dollars en 2021. (Reportage de David Carnevali à New York Rédaction de Greg Roumeliotis et Nick Zieminski)