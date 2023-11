Abcam plc est une société internationale spécialisée dans les sciences de la vie. La société sert des clients à la pointe de la recherche en sciences de la vie grâce à l'identification, au développement et à la distribution de réactifs biologiques. Ses produits sont utilisés par des chercheurs du monde entier pour étudier les voies biologiques essentielles à la recherche scientifique, au diagnostic et à la découverte de médicaments. Elle propose une sélection de produits dans son catalogue pour soutenir la recherche sur les protéines dans les voies biologiques. Les principales lignes de produits de son catalogue comprennent des anticorps primaires et secondaires, des anticorps conjugués et des kits de conjugaison, ainsi que des immunodosages simplexes. Elle propose une gamme de peptides et de protéines, notamment des cytokines, des facteurs de croissance et des enzymes. Elle propose une gamme de lignées cellulaires knock-out et de lysats, qui sont utilisés pour ses besoins de validation internes et sont également mis à la disposition de ses clients pour leurs propres recherches. Elle offre une variété d'autres produits, y compris des kits d'activité cellulaire, des produits biochimiques et des outils pour les voies de signalisation cellulaire.

Secteur Produits pharmaceutiques