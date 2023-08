AbCellera Biologics Inc. (AbCellera) est une société technologique qui recherche, décode et analyse les systèmes immunitaires naturels pour trouver des anticorps que ses partenaires peuvent développer en médicaments pour prévenir et traiter les maladies. La plateforme complète de découverte de médicaments d'AbCellera, alimentée par l'intelligence artificielle (IA), intègre des technologies d'ingénierie, de microfluidique, d'analyse unicellulaire, de génomique à haut débit, d'apprentissage automatique et de science des données à grande échelle. AbCellera s'associe à des développeurs de médicaments de toutes tailles, des grandes entreprises pharmaceutiques aux petites entreprises de biotechnologie, leur permettant de s'attaquer aux problèmes les plus difficiles du développement de médicaments.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale