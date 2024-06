AbCellera Biologics Inc. se concentre sur le développement de médicaments à base d'anticorps et s'engage à améliorer la découverte et le développement. Elle est engagée dans la découverte et le développement d'anticorps dont le moteur est spécifiquement conçu pour briser les barrières de la découverte conventionnelle. Il offre aux entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques un avantage qui leur permet d'agir rapidement, de réduire les coûts et de s'attaquer aux problèmes les plus difficiles du développement de médicaments. La société utilise le moteur pour travailler avec des partenaires afin de constituer un portefeuille important et diversifié de participations dans des médicaments à base d'anticorps et pour développer son propre pipeline de médicaments à base d'anticorps. La société s'associe à des entreprises de toutes tailles, qu'il s'agisse de sociétés de biotechnologie ou de sociétés pharmaceutiques, pour mener ensemble des programmes jusqu'à la clinique. Elle génère une gamme d'anticorps divers avec des stratégies d'immunisation et de criblage unicellulaire.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale