2020-10-14: Exercice de bons de souscription du placement privé 2019 pour 448 815 $

Pour diffusion immédiate

Bourse de croissance TSX - ABI.V 14 octobre 2020

EXERCICE DE BONS DE SOUSCRIPTION DU PLACEMENT PRIVÉ 2019 POUR 448 815$

Rouyn-Noranda, Québec, Canada, le 14 octobre 2020

Mines Abcourt inc. (la « Société » ou « Abcourt ») (TSX-V:ABI) est heureuse d'annoncer que la très grande majorité des détenteurs de bons de souscription émis dans le cadre du placement privé d'octobre 2019 ont exercé leurs bons de souscription. Ainsi, la Société a émis 1 335 960 actions ordinaires au prix de 0,13$ l'action et 1 744 000 actions ordinaires au prix de 0,16$ l'action, pour un produit de souscription total de 448 815 $.

Le produit de la souscription des actions émises suite à l'exercice des bons de souscription 2019 sera utilisé par la Société pour son fonds de roulement ainsi que pour des travaux d'exploration et de développement sur ses propriétés minières. En outre, la Société prévoit effectuer des forages sur la propriété Flordin.

La propriété Flordin est située à environ 25 kilomètres au nord de Lebel-sur-Quévillon et est détenue à 100 % par Abcourt. Elle se compose de 25 cellules qui couvrent 976 hectares (5,9 km2). En 2011, le projet a été réévalué par Ressources Cadiscor dans une perspective d'exploitation à ciel ouvert. Un calcul des ressources a été préparé par la firme InnovExplo inc par le passé. Cependant, il ne peut être publié parce qu'Abcourt ne considère pas cette étude étant à jour.

Ce communiqué de presse a été préparé par M. Renaud Hinse, ingénieur et président de Mines Abcourt inc.. M. Hinse est une « personne qualifiée » selon les termes du Règlement 43-101. M. Hinse a approuvé la divulgation des informations scientifiques et techniques du présent communiqué de presse.

À propos de Mines Abcourt inc

Mines Abcourt inc. est un producteur d'or et une société canadienne d'exploration avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. La propriété Elder contient des ressources en or (2018). Abcourt se concentre présentement sur l'exploitation de la mine Elder. Pour le long terme, dans le domaine de l'or, la Société a préparé un programme d'exploration de 2M$ à la mine Géant Dormant où des cibles importantes de minéralisation en or n'ont pas été explorées à ce jour.

En 2016, Abcourt a fait l'acquisition de la mine Géant Dormant, qui se trouve à mi-chemin entre Amos et Matagami, en Abitibi, Québec, dans le territoire couvert par le plan nord du gouvernement du Québec. La mine Géant Dormant possède une usine pouvant traiter de 700 à 750 tonnes par jour. Une évaluation des ressources minérales, selon le Règlement 43-101 a été déposée sur Sedar en mai 2019. Les ressources minérales mesurées sont de 10 900 tonnes avec une teneur de 12,20 g/t d'or et les ressources indiquées sont de 475 625 tonnes avec une teneur de 11,20 g/t d'or. Les ressources présumées sont de 93 100 tonnes avec une teneur de 11,85 g/t d'or. Une étude de faisabilité 43-101 a été complétée en juillet 2019 par Services Miniers PRB inc.

Sur la propriété Abcourt-Barvue, une étude de faisabilité 43-101 a été complétée par Roche et Genivar en 2007 et une mise à jour a été complétée en 2019 par Services Miniers PRB inc. Les réserves prouvées

