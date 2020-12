2020-11-30 : Abcourt est heureuse d'annoncer un profit net de 1,1M $ et un revenu record de 7,8M $ pour le trimestre clos le 30 septembre 2020

Pour diffusion immédiate

Bourse de croissance TSX - ABI.V 30 novembre 2020

ABCOURT EST HEUREUSE D'ANNONCER UN PROFIT NET DE 1,1M $ ET UN REVENU

RECORD DE 7,8M $ POUR LE TRIMESTRE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

Rouyn-Noranda, Québec, Canada, le 30 novembre 2020

Mines Abcourt inc. (la « Société » ou « Abcourt ») (Bourse de croissance TSX : ABI) rapporte les résultats du 1er trimestre de l'exercice financier 2021. Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d'être indiqués différemment.

Faits saillants :

• Des revenus de 7 810 494 $ pour le 1er trimestre terminé le 30 septembre 2020, le meilleur à date;

• Profit net de 1 055 638 $ en T1-2021 versus une perte nette de 61 412 $ en T1-2020;

• Profit net ajusté de 1 787 909 $ versus 890 187 $ en T1-2020;

• Coût des ventes réduit de 421 296 $, soit 6,0% par rapport à la même période l'an passé;

• Encaisse de 3 382 660 $, soit une augmentation de 1 421 740 $ au cours du trimestre;

• Inventaire d'or de 1 946 725 $, soit environ 1 233 onces;

• Coût global de production de 2 184 $/l'once d'or ou 1 642 $US. Coût au comptant de 1 897 $/l'once d'or ou 1 426 US$;

• 3 008 onces produites, 3 071 onces vendues;

• La Société n'a pas de dette à long terme. Elle se finance à même ses revenus.

Développements récents :

• Avancement de galeries sur les niveaux 4, 10 et 11 à la mine Elder pour ouvrir de nouvelles zones de minerai. Travaux de réhabilitation sur le niveau 12.

• Travaux de réhabilitation dans les puits et les galeries de la mine Géant Dormant pour mettre en valeur de nouvelles zones sur les niveaux supérieurs de la mine.

• À ce jour, la Société a reçu un montant reçu de 466 215 $ lors de l'exercice de bons de souscription émis en 2018 et 2019.

C'est un trimestre avec des revenus records dû en partie à l'augmentation du prix de l'or. Nos opérations ont généré des liquidités de 1,4M $, ce qui nous permet de développer notre projet Géant Dormant et de continuer le développement de la mine Elder.

Mesures de rendement financier non conformes aux IFRS

Le présent communiqué présente certaines mesures de rendement financier, soit le total des coûts de production au comptant par once d'or vendue, les coûts nécessaires au maintien de la production par once d'or vendue et le bénéfice avant intérêt, impôt et amortissement ainsi que le coût global de production, qui n'ont pas de définitions normalisées en vertu des IFRS. Ces mesures de performance peuvent ne pas être comparables à celles qui sont présentées par d'autres producteurs aurifères. Les mesures de rendement financier non conformes aux IFRS doivent être prises en compte conjointement avec d'autres données établies selon les IFRS.

Le bénéfice net ajusté est une mesure de performance que les membres de la direction utilisent pour évaluer la performance des activités de la Société sans tenir compte de l'impact des politiques comptables, des lois sur l'impôt ainsi que la structure du capital parce que ces derniers éléments peuvent potentiellement donner une fausse représentation de la capacité de la Société à générer des liquidités de son exploitation. Le bénéfice net ajusté exclut les dépenses d'intérêts, d'impôts et d'amortissement.

Le coût au comptant et le coût global de production sont des mesures de performance couramment utilisées au sein de l'industrie minière aurifère. La Société communique des données sur le coût au comptant par once en fonction du nombre d'onces vendues. Les coûts au comptant incluent les frais d'exploitation minière et les frais de redevances mais excluent l'amortissement et l'épuisement et les investissements nécessaires au maintien des opérations et les coûts d'administration exception faite de l'amortissement et l'épuisement et de la dépense de désactualisation. La Société considère que le coût global de production présente une image plus complète de la performance de la Société et de sa capacité à générer des liquidités.

À propos de Mines Abcourt inc.

Mines Abcourt inc. est un producteur d'or et une société canadienne d'exploration avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. La propriété Elder contient des ressources en or (2018) et a fait l'objet d'une étude PEA positive en 2012. Abcourt se concentre présentement sur l'exploitation de la mine Elder.

Sur la propriété Abcourt-Barvue, une étude de faisabilité 43-101 a été complétée par Roche et Genivar en 2007 et une mise à jour a été complétée en 2019 par Services Miniers PRB inc. Un total de 8,07 M tonnes de réserves prouvées et probables avec une teneur de 51,79 g/t d'argent et 2,83 % zinc sont disponibles pour être exploitées. La partie exploitable par fosse est de 81,6 % du total et la partie exploitable sous terre est de 18,4 %. Les ressources présumées sont de 2,07 M tonnes avec une teneur de 114,16 g/t d'argent et 2,89 % de zinc.

En 2016, Abcourt a fait l'acquisition de la mine Géant Dormant, qui se trouve à mi-chemin entre Amos et Matagami, en Abitibi, Québec, dans le territoire couvert par le plan nord du gouvernement du Québec. La mine Géant Dormant possède une usine pouvant traiter de 700 à 750 tonnes par jour. Une évaluation des ressources minérales selon leRèglement 43-101 a été déposée sur Sedar en mai 2019. Les ressources minérales mesurées sont de 10 900 tonnes avec une teneur de 12,20 g/t d'or et de 475 625 tonnes indiquées avec une teneur de 11,20 g/t d'or. Les ressources présumées sont de 93 100 tonnes avec une teneur de 11,85 g/t d'or. Une étude de faisabilité 43-101 a été complétée en juillet 2019 par Services Miniers PRB inc.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt inc. (TSXV : ABI), veuillez consulter notre site web www.abcourt.com et le profil de Mines Abcourt inc. sur le site Sedar www.sedar.com.

Ce communiqué de presse a été préparé par M. Renaud Hinse, ingénieur et président de Mines Abcourt inc. M. Hinse est une personne qualifiée selon les termes du Règlement 43-101. M. Hinse a approuvé la divulgation des informations scientifiques et techniques du présent communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Dans ce communiqué, l'emploi des termes «estimer», «projeter», «anticiper», «prévoir», «viser», «croire», «espérer», «pouvoir» et des expressions semblables, de même que d'autres verbes au futur, a pour but d'identifier des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur des attentes actuelles et ne sont pertinentes qu'à la date de leur publication. Sauf exception prévue dans les lois applicables, la Société ne prend aucun engagement, ni la responsabilité de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective ou toute information prospective à la lumière de nouvelles données, d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Les facteurs qui peuvent causer une différence importante entre les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives incluent les changements dans le prix de l'or au marché, la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, la teneur du minerai extrait et des difficultés imprévues dans les activités minières pouvant influer sur les revenus et les coûts de production. D'autres éléments, telles des incertitudes en matière de réglementation gouvernementale, pourraient également modifier les résultats. S'il y a lieu, d'autres risques peuvent être décrits dans les rapports annuels et périodiques de Mines Abcourt inc. L'information prospective incluse dans ce document est faite à la date de publication de ce communiqué.

Pour de plus amples informations :