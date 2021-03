2021-03-03:  Financement de 6 500 000 $ complété avec la Banque Royale du Canada pour le développement de la mine Géant Dormant

Pour diffusion immédiate

Le 3 mars 2021

FINANCEMENT DE 6 500 000 $ COMPLÉTÉ AVEC LA BANQUE ROYALE DU CANADA

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA MINE GÉANT DORMANT

Rouyn-Noranda, Québec, Canada, le 3 mars 2021

Mines Abcourt inc. (la « Société » ou « Abcourt ») (TSX-V:ABI) a annoncé le 5 février dernier qu'elle avait reçu une proposition de financement de la Banque Royale du Canada pour accélérer le développement de la mine Géant Dormant. Toutes les conditions de clôture du prêt ont été satisfaites et une première tranche de 1M $ a été déposée dans notre compte le 25 février 2021.

Ce financement comprend un prêt à terme de 5M $ remboursable au cours d'une période de cinq (5) ans avec un taux d'intérêt de 2,99 % pour la première année et un taux qui sera déterminé pour chaque demande successive de fonds. Ce prêt sera garanti par une hypothèque mobilière sur l'équipement et le matériel roulant et par les comptes à recevoir.

Le financement comprend également une facilité de crédit-bail d'un montant de 1,5 million $ pour l'achat d'équipement minier, 100% garanti par l'équipement acheté.

Ce communiqué de presse a été préparé par M. Renaud Hinse, ingénieur et président de Mines Abcourt inc.. M. Hinse est une « personne qualifiée » selon les termes du Règlement 43-101. M. Hinse a approuvé la divulgation des informations scientifiques et techniques du présent communiqué de presse. Voir ci-dessous.

À propos de Mines Abcourt inc

Mines Abcourt inc. est un producteur d'or et une société canadienne d'exploration avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. La propriété Elder contient des ressources en or (2018). Abcourt se concentre présentement sur l'exploitation de la mine Elder et sur le développement de la mine Géant Dormant.

En 2016, Abcourt a fait l'acquisition de la mine Géant Dormant, qui se trouve à mi-chemin entre Amos et Matagami, en Abitibi, Québec, dans le territoire couvert par le plan nord du gouvernement du Québec. La mine Géant Dormant possède une usine pouvant traiter de 700 à 750 tonnes par jour. Une évaluation des ressources minérales selon le Règlement 43-101, préparé par monsieur Valère Larouche, ingénieur consultant en géologie a été déposée sur Sedar le 13 mai 2019. Les ressources minérales mesurées sont de 10 900 tonnes avec une teneur de 12,20 g/t d'or et les ressources indiquées sont de 475 625 tonnes avec une teneur de 11,20 g/t d'or. Les ressources présumées sont de 93 100 tonnes avec une teneur de 11,85 g/t d'or. Une étude de faisabilité 43-101 a été complétée en juillet 2019 par Services Miniers PRB inc. Les réserves probables selon le Règlement 43-101 ont été évaluées à 339 221 tonnes avec une teneur de 7.9 g/t d'or (85 690 onces).

Sur la propriété Abcourt-Barvue, une étude de faisabilité selon le règlement 43-101 a été complétée par Roche et Genivar en 2007 et une mise à jour a été complétée en 2019 par Services Miniers PRB inc. Les réserves prouvées et probables totalisent 8,07 millions de tonnes, 81,6 % exploitable par fosse etcontiennent 51,79 g/t d'argent et 2,8 % de zinc. La partie exploitable sous terre est de 18,4 %. Les ressources présumées sont de 2,07 millions de tonnes avec une teneur de 114,16 g/t d'argent et 2,89 % de zinc.

Pour le long terme, dans le domaine de l'or, la Société a préparé un programme d'exploration de 2M$ à la mine Géant Dormant où des cibles importantes de minéralisation en or n'ont pas encore été explorées.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt inc. (TSXV : ABI), veuillez consulter notre site web www.abcourt.com et le site Sedar www.sedar.com.

Pour de plus amples informations :

