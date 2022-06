Abcourt Mines : LE PROJET LAFLAMME JV FAIT LA DÉCOUVERTE DE BLOCS AURIFÈRES À HAUTE TENEUR

Rouyn-Noranda, Canada, le 13 juin 2022 - Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) a le plaisir d'annoncer la découverte de blocs aurifères à haute teneur ainsi que de nouvelles structures de cisaillement aurifères lors d'un récent programme de prospection sur son projet Laflamme JV par l'opérateur Exploration Midland Inc. («Midland») (TSX-V : MD).

Le projet Laflamme est situé à environ 25 kilomètres au nord-ouest de la ville de Lebel-sur-Quévillon en Abitibi, Québec et est actuellement constitué d'un total de 436 claims, couvrant une superficie d'environ 234 kilomètres carrés. Ce projet est une coentreprise entre Midland (77,9 %) et Mines Abcourt inc. (« Abcourt ») (22,1 %).

Blocs aurifères à haute teneur découverts en prospection

Lors d'un programme de prospection effectué à la fin du mois de mai 2022, un bloc erratique de dimension métrique et de forme anguleuse a été découvert à environ 700 mètres au sud-est de l'indice aurifère historique Notting Hill. Ce bloc a rapporté une teneur de 28,7 g/t Au et est caractérisé par un intense réseau de veines de quartz-ankérite (« stockwork ») fortement minéralisé avec jusqu'à 15% de pyrite. De plus, un autre échantillon d'un bloc semblable situé à un mètre de côté a rapporté une teneur de 6,0 g/t Au dans une roche complètement altérée en ankérite et minéralisée avec 5% de pyrite, celle-ci représente la roche encaissante de ce stockwork.

Avec la forme anguleuse de ces blocs et selon le mouvement glaciaire reconnu dans ce secteur de l'Abitibi, la source potentielle de ces blocs erratiques est interprétée comme étant située à faible distance vers le NNE. Le secteur ciblé n'a jamais été foré et représente un creux magnétique jamais testé sur plus de 1,5 kilomètre de longueur.

Nouvelles structures cisaillées aurifères identifiées à proximité du bloc découvert

Les travaux de prospection ont également retourné plusieurs valeurs aurifères anomales en affleurements ayant des teneurs entre 0,1 et 1,0 g/t Au dans des échantillons choisis associés à de nouvelles zones de cisaillement fortement altérées en carbonates. Ceci appuie le potentiel aurifère à proximité des blocs découverts.

Ce nouveau secteur favorable est situé à environ 700 mètres au sud-est de l'indice aurifère Notting Hill qui avait été découvert en 2013 par Midland et qui avait rapporté 0,34 g/t Au sur 25,56 mètres de 144,00 à 169,56 mètres dans le sondage LAF-13-21. De plus, cette nouvelle découverte est située à environ 12 kilomètres au nord-ouest du gisement Osborne-Bell où Minière Osisko inc. avait annoncé de nouvelles intersections en forage titrant jusqu'à 37,0 g/t Au sur 5,4 mètres (voir le communiqué de presse d'Osisko daté du 28 septembre 2018).

Pour cet été, Midland planifie compléter un programme d'échantillonnage de sols, un levé de polarisation provoquée, ainsi que du décapage mécanique afin d'aider à trouver la source de ces blocs aurifères.

Mises en garde :

Notez que les teneurs des échantillons choisis et des blocs erratiques peuvent ne pas être représentatives des zones minéralisées.

Les minéralisations du gîte Osborne-Bell peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur la propriété Laflamme.

Les épaisseurs vraies ne peuvent être déterminées avec l'information disponible à ce jour, les intervalles sont donc rapportés en longueur-carotte.

Contrôle de la qualité

Les échantillons de roche du projet sont analysés par pyroanalyse standard sur des fractions de 50 grammes avec fini par absorption atomique (Au-AA24) ou fini gravimétrique (Au-GRA22) aux laboratoires ALS de Val-d'Or (Québec) Le design du programme d'exploration et l'interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées utilisant un programme d'assurance-contrôle/qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie, incluant l'utilisation de standards et de blancs pour chaque tranche de 20 échantillons.

Personnes qualifiées

Pascal Hamelin a examiné et approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse. Pascal Hamelin est une personne qualifiée au sens de l'instrument national 43-101 - normes de divulgation pour les projets minéraux, et est également président, et chef de la direction d'Abcourt.

À propos de mines Abcourt inc.

Abcourt Mines Inc. est un producteur d'or et une société canadienne d'exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire du moulin du Géant Dormant et mine où elle concentre ses activités.

Pour plus d'informations sur Abcourt Mines Inc., veuillez visiter notre site Web à www.abcourt.com et consultez nos dépôts sous le profil d'Abcourt sur www.sedar.com.

