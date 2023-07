Rouyn-Noranda, Canada, le 12 juillet 2023 - Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) est heureuse d'annoncer la nomination de M. Robert Gagnon, géologue, à titre de vice-président Exploration pour Abcourt.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Gagnon dirigera l'ensemble des activités d'exploration des propriétés minières d'Abcourt, incluant l'évaluation de partenariats pour accélérer le développement de certaines propriétés de la Société.

Robert Gagnon est détenteur d'un baccalauréat en géologie de l'Université du Québec à Chicoutimi et membre de l'ordre des géologues du Québec. M. Gagnon possède une vaste expérience dans la gestion de projets d'exploration et dans l'évaluation de gîtes. Il a été président de Corporation Ressource Pershimex de 2013 jusqu'à sa fusion avec Abcourt en mai 2023 et à ce titre, possède une très bonne connaissance des propriétés minières ainsi acquises de Pershimex.

Abcourt possède plusieurs propriétés aurifères et polymétalliques qui ont un fort potentiel d'exploration en Abitibi. La Société possède également la mine Géant Dormant et son usine de traitement de minerai aurifère, qui pourrait potentiellement être alimentée par d'autres gîtes, en plus de la future production de Géant Dormant. Par exemple, Abcourt a récemment publié une estimation de ressources minérales pour les gîtes Discovery et Flordin situés à 80 km de l'usine Géant Dormant.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction, commente: « Abcourt poursuit la mise en œuvre de son plan d'action afin de développer le camp minier autour de son usine Géant Dormant, et Robert sera un atout pour notre équipe afin d'accélérer le développement de nos gîtes actuels ou la découverte de nouveaux gîtes sur nos propriétés. Son expertise et ses connaissances de l'Abitibi apporteront une contribution significative à Abcourt. »

Robert Gagnon, vice-président Exploration, commente : « Je suis heureux de me joindre à l'équipe d'Abcourt et de pouvoir y apporter mon expertise de près de 25 ans en exploration minérale. Notre portfolio de propriétés diversifiées, combiné à l'usine et la mine Géant-Dormant, fait de notre entreprise un exemple d'intégration complète en Abitibi. Je suis fier de pouvoir intégrer la structure mise en place par Abcourt et de pouvoir ainsi contribuer au développement de ses actifs de qualité. »

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d'exploration aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt possède l'usine et la mine Géant Dormant où elle concentre ses activités.

