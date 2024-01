ROUYN-NORANDA, Québec, 31 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) a le plaisir d’annoncer ses premiers résultats de forage à la mine Géant Dormant. En effet, Abcourt a réalisé 264 m de forage en décembre dernier, et les premiers résultats d’analyses commencent à être connus. L’objectif de ce début de campagne est de bien définir les premières zones minéralisées qui seront acheminées à l’usine. Voir le communiqué de presse du 18 décembre 2023 pour plus de détails à propos des objectifs.

La campagne de forage en cours dans la zone du chantier DAC 5 a pour principal objectif l’optimisation du design du chantier pour une meilleure planification de la reprise du développement des monteries vers le haut du chantier et des sous niveaux vers l’ouest.

Le sondage 29-266 ciblant l’extension ouest du chantier a recoupé plusieurs zones minéralisées en or dans un intervalle de 54,9 à 91,5 m. D’après les premiers résultats reçus, les principales zones minéralisées sont:

14,35 g/t d’or sur 1,3 m de 63,9 à 65,2 m,

de 63,9 à 65,2 m, 15,67 g/t d’or sur 3,21 m de 88,3 à 91,5 m

Incluant: 29,29 g/t d’or sur 0,5 m de 88,3 à 88,8 m et 66,92 g/t d’or sur 0,5 m de 91 à 91,5 m.

Tableau 1: Principaux résultats de forages sous terre de la mine Géant Dormant

#DDH De (m) À (m) Épaisseur (m) Teneur (g/t) 29-266 54,9 55,4 0,5 4,59 29-266 63,9 65,2 1,3 14,35 29-266 74,7 75,2 0,5 3,18 29-266 76,7 77,5 0,8 3,74 29-266 85,0 86,0 1,0 3,85 29-266 88,3 91,5 3,2 15,67 incluant 88,3 88,8 0,5 29,29 incluant 91,0 91,5 0,5 66,92

Ces résultats montrent l’extension des veines minéralisées observées dans les sous niveaux vers l’ouest et confirment les observations et la cartographie des veines sous terre.

Figure 1: Niveau 295, Secteur DAC 5, vue en plan et section vue vers le nord





Mohamed Haithem Bennia, Chef géologue de la mine Géant Dormant commente: « L’objectif de cette campagne de forage à Géant Dormant est d’optimiser le plan de minage des premiers chantiers de production. Les premières observations des carottes forées et les premiers résultats reçus concordent avec nos observations sous terre et nous encouragent à poursuivre nos travaux de forage et de modélisation pour assurer la production d’un minerai de qualité pour alimenter notre usine. »

Au niveau corporatif, Abcourt annonce une modification de la lettre de crédit garantie supportant l’entente de cautionnement à l'égard de ses obligations environnementales à la mine Géant Dormant et Elder. La lettre de crédit garantie a été réduite temporairement de 2,9 à 2 millions dollars. Cette modification permet des liquidités additionnelles à court terme pour la Société d’ici les premières livraisons d’or provenant du traitement de l’échantillon vrac de 5 000 tonnes du gite Pershing- Manitou. Abcourt poursuit les travaux à l’usine. Les équipes de soudeurs effectuent les réfections nécessaires à trois réservoirs de lixiviation. Lorsque ces réfections seront complétées, Abcourt pourra débuter la cyanuration pour extraire l’or et l’argent du circuit. Les premières livraisons d’or sont planifiées durant le trimestre en cours. Abcourt prévoit remettre la lettre de crédit garantie à 2,9 millions dollars avant le 30 avril 2024.

Finalement, Abcourt organise une rencontre virtuelle le 1 février 2024 pour faire une mise à jour de ses activités opérationnelles et corporatives. Pour participer à cette rencontre, les gens intéressés doivent écrire à IR@Abcourt.com pour obtenir un lien de connexion et un mot de passe. Lors de la rencontre, la Société présentera ses avancements des derniers mois ainsi que de son plan pour les opérations futures ainsi que le nouveau modèle 3D du gîte Géant Dormant.

Les objectifs atteints en 2023 comptent entre autres :

La publication d’une estimation des ressources minérales (ERM) pour la mine Géant Dormant;

La réalisation d’une première ERM pour le projet Discovery;

L’acquisition de toutes les actions et fusion avec Corporation Ressources Pershimex;

La réalisation d’une première ERM pour le projet Flordin;

La réalisation d’une évaluation économique préliminaire (EEP) indépendante pour le projet Géant Dormant;

La préparation de la remise en marche de l’usine Géant Dormant;

Le démarrage de la campagne de traitement du matériel minéralisé provenant du gîte Pershing-Manitou

Le lancement d’une campagne de forage sur la propriété Géant Dormant.

Les objectifs pour l’année 2024 sont:

Le traitement de l’échantillon vrac de 5 000 tonnes de Pershing-Manitou;

L’embauche de personnel requis pour le développement de Géant Dormant;

Abcourt planifie extraire, traiter et vendre du matériel minéralisé provenant des niveaux supérieurs du projet Géant Dormant pour supporter les forages sous-terre;

La Société prévoit publier une ERM à la suite des forages pour convertir les ressources inférées en ressources indiquées afin de soutenir une étude de préfaisabilité;

La réalisation de campagnes de forages sur les propriétés Flordin et Discovery;

La mise en place d’un véritable plan de communication pour faire connaître nos projets à l’international.

Mesures de Contrôle de la Qualité (QA/QC)

Suivant un programme d’assurance et de contrôle de qualité analytique, des échantillons en blanc et des matériels de référence certifiés ont été ajoutés parmi les échantillons de carotte de calibre AQTK avant d’être expédiés et analysés par le laboratoire interne de la mine Géant Dormant suivant la méthode de pyro-analyse. Les travaux de forage, de description de carotte et de préparation à l’analyse ont été fait sous la supervision de Mohamed Haithem Bennia, géo, chef géologue, personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Les analyses ont été réalisées par pyroanalyse (A.A.) avec finition par absorption atomique. Les échantillons ayant une teneur supérieure à 10g/t Au, ont été réanalysés avec une finition gravimétrique.

Personnes qualifiées

M. Mohamed Haithem Bennia, géo, chef géologue de la mine Géant Dormant a rédigé, collecté, vérifié et approuvé les informations techniques figurantes dans ce communiqué de presse.

M. Pascal Hamelin, ing, Président et Chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

M. Hamelin et M. Bennia sont des personnes qualifiées en vertu du Règlement NI 43-101.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC .

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités.

