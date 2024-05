ROUYN-NORANDA, Québec, 29 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) (OTCQB : ABMBF) annonce ses résultats du trimestre clos le 31 mars 2024. Toutes les valeurs monétaires dans ce communiqué de presse sont exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les états financiers et rapport de gestion sont disponibles sur SEDAR+.

Faits saillants du trimestre clos le 31 mars 2024

Travaux d’exploration totalisant 1 765 615 $ pour le trimestre, dépenses d’exploration engagées principalement sur la propriété Géant Dormant pour la campagne de forage sous-terrain pour un montant d’environ 1 709 229 $.

Suite aux travaux réalisés au cours du trimestre, la Société confirme l’existence d’une deuxième zone minéralisée en or à l’est du gîte Flordin vers le gîte Cartwright dans la région de Lebel-sur-Quévillon, détenus à 100 % par la Société.

La Société a réalisé 1 096 mètres de forage de définition et d’exploration sur les 4 niveaux supérieurs de la mine afin de peaufiner le modèle géologique sur ces niveaux et de planifier l’ingénierie du développement minier.

Depuis le redémarrage de l'usine de traitement de Géant Dormant en février 2024 et jusqu'à la fin du trimestre, la Société a usiné 2 325 tonnes de matériel minéralisé provenant du gîte Pershing-Manitou et un total de 2 821 tonnes depuis novembre 2023. Au 31 mars 2024, il reste approximativement 2 200 tonnes de matériel pour compléter l’usinage de l’échantillonnage en vrac du gîte Pershing-Manitou. Une réconciliation des teneurs sera effectuée lorsque les 5 000 tonnes seront entièrement usinées. La Société a mandaté une firme indépendante spécialisée en métallurgie pour superviser la campagne d’usinage du matériel de Pershing-Manitou et réconcilier les teneurs usinées avec les teneurs des ressources minérales extraites.

Le 12 mars 2024, la Société annonce un placement privé sans courtier d’un maximum de 100 000 000 unités au prix de 0,05 $ l’unité pour un produit brut total prévu d’un maximum de 5 000 000 $. Il est prévu que le produit net du placement sera utilisé pour faire avancer les activités de développement et d'exploration du projet aurifère Géant Dormant dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi au Québec, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société.

À la suite du placement privé, un des administrateurs de la Société, François Mestrallet, deviendra un actionnaire dominant de la Société (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX).

Le 26 mars 2024, la Société a complété une première tranche du placement privé pour un produit brut de 1 436 234 $, représentant 28 724 688 unités au prix de 0,05 $ l’unité. Chaque unité se compose d'une action ordinaire de catégorie « B » de la Société et d’un bon de souscription, chaque bon de souscription permettant de souscrire à une action ordinaire de catégorie « B » au prix d’exercice de 0,06 $ pour une période de 3 ans de la date d’émission du bon de souscription.

Une perte nette pour le trimestre de 2 892 142 $, ou une perte par action de 0,01 $, comparativement à un résultat net de 1 471 857 $ ou résultat net par action de 0,00 $, pour la même période en 2023.

Trésorerie de 1 016 408 $ au 31 mars 2024, comparé à 963 974 $ au 30 juin 2023. Fonds de roulement de la Société de (4 788 700) $ comparé à (4 476 223) $ au 30 juin 2023.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC .

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt possède l’usine et la mine Géant Dormant, détenues à 100%, où elle concentre ses activités. La mine Géant Dormant possède un bail minier ainsi que les certificats d’autorisation environnementaux pour extraire jusqu’à 750 tonnes par jour de sa mine souterraine.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt inc., veuillez visiter notre site Web à www.abcourt.ca et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs Président et chef de la direction Reseau ProMarket Inc., T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : phamelin@abcourt.com Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com



DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. De tels énoncés prospectifs, qui concernent notamment la levée de l’ordonnance, des énoncés concernant des événements futurs ou des performances futures, la performance générale des actifs de la Société ainsi que les résultats de l'exploration et des activités de développement de la Société, sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.