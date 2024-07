Mines Abcourt Inc. est une petite société minière canadienne. La société est engagée dans la production et l'exploration de l'or avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Ses projets comprennent la mine Géant Dormant, les propriétés Discovery, la propriété Flordin, la mine Elder et la propriété Tagami, le projet Abcourt-Barvue, la propriété Vendome, la propriété Aldermac, la propriété Jonpol et d'autres propriétés. La propriété de la mine Géant Dormant est située à mi-chemin entre Amos et Matagami, en Abitibi, au Québec, dans le territoire couvert par le Plan Nord du gouvernement du Québec. Elle comprend quatre baux miniers couvrant une superficie d'environ 458 hectares et 69 claims miniers. Le projet Discovery compte 166 titres miniers pour une superficie totale de 4 166 hectares. La propriété est située à environ 30 km au nord-ouest de Lebel-sur-Quevillon, au Québec. La propriété Flordin est située à environ 25 km au nord de Lebel-sur-Quevillon, Québec. Elle est constituée de 25 cellules couvrant 976 hectares.

Secteur Or