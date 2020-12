ABEO : Alliance technologique et commerciale entre ABEO et VOGO

Alliance technologique et commerciale entre ABEO et VOGO (02/12/2020 18:15)

Accord sur la création d'une joint-venture dédiée au déploiement mondial de VOGOSCOPE,

1ère solution clé-en-main de captation multi-caméras et de diffusion Live & Replay, destinée aux sports amateurs, aux centres d'entraînement et aux collectivités

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) et VOGO (Code ISIN FR0011532225, ALVGO) annoncent aujourd'hui la signature d'un accord relatif à la création d'une joint-venture pour déployer à l'échelle mondiale VOGOSCOPE, 1er kit clé-en-main de captation multi-caméras et de diffusion vidéo Live & Replay. Cette signature fait suite à l'accord de partenariat signé en 2019 entre les deux groupes, dont la vocation était de bâtir une offre de rupture basée sur la technologie de VOGO et à destination des clients des marques d'ABEO associées aux divisions « Sport » (Gymnova, Spieth, Janssen-Fritsen, Schelde, Bosan…) et « Sportainment & Climbing » (Entre-Prises, Clip'n Climb, Fun Spot…).

VOGOSCOPE est né de l'association des expertises des deux groupes : la maîtrise des technologies vidéo côté VOGO, et la connaissance pointue du marché mondial des équipements et des infrastructures sportives côté ABEO.

Ce kit cible en priorité les sports amateurs et les centres d'entraînement qui souhaitent aujourd'hui s'équiper d'outils vidéo faciles à mettre en œuvre et polyvalents pour leur staff sportif (amélioration de la performance des athlètes), mais aussi pour permettre au public (parents, amis, proches) de suivre à distance les compétitions ne bénéficiant pas d'une captation filmée ou télévisée.

L'offre VOGOSCOPE intègre ainsi une solution « Place Virtuelle », permettant aux organisateurs de manifestations de vendre des tickets aux spectateurs qui ne peuvent pas assister aux événements sur place (jauges réduites ou huis-clos, parents voulant suivre la compétition de leurs enfants à distance, …). Les utilisateurs de la « Place Virtuelle » peuvent suivre l'évènement depuis chez eux en profitant de fonctionnalités étendues : plusieurs angles de vue, replay instantané, ralenti, zoom, mais aussi option d'enregistrement de ses propres clips avec partage sur les réseaux sociaux.

VOGOSCOPE constitue ainsi un levier attractif de notoriété pour des sports ou des événements insuffisamment relayés médiatiquement aujourd'hui, et une opportunité de monétisation pour les organisateurs. Elle est aussi un atout dans le contexte sanitaire actuel, nécessitant d'inventer de nouveaux canaux d'interaction avec les publics des événements sportifs, culturels ou de loisirs.

La pertinence de l'offre a d'ailleurs déjà été validée par plusieurs succès commerciaux : l'équipement des terrains de la Halle sportive de la Tony Parker Adéquat Academy (Lyon), du Cercle des Nageurs d'Antibes en collaboration avec Alain Bernard, du Montpellier Beach Volley ainsi que, tout récemment, l'équipement de la Fédération Française de Surf et de la Fédération Française de Danse avec des kits nomades dédiés à la performance des athlètes.

Indoor ou outdoor, en installation fixe ou nomade, le kit VOGOSCOPE prouve sa modularité et sa capacité à répondre aux besoins spécifiques de chaque discipline. Les premières démarches commerciales ont d'ailleurs suscité un vif intérêt de la part des collectivités et des entreprises gestionnaires d'enceintes sportives, à la recherche de nouveaux moyens de filmer et diffuser les événements sportifs et culturels organisés localement.

Des bénéfices importants et mutuels pour les deux groupes

Pour VOGO, le déploiement de la solution VOGOSCOPE aux côtés d'ABEO vient élargir son marché existant (évènements sportifs télévisés, clubs de sports professionnels). Cette initiative constitue une nouvelle opportunité de valorisation de sa technologie Live & Replay sur des marchés régionaux très complémentaires et nécessitant une puissance commerciale locale forte.

Pour ABEO, cette alliance constitue une réelle valeur ajoutée et enrichit son offre produits et services auprès de sa clientèle diversifiée (salles de sport, centres de loisirs, gymnases, salles d'escalade, écoles, etc.) à travers le monde. En accompagnant ses clients dans leur transformation digitale et en leur apportant un levier de médiatisation de leurs événements jusqu'ici inaccessible, cette offre commune permet à ABEO de renforcer sa stratégie de pénétration commerciale et de se démarquer sur ses marchés historiques.

Une commercialisation internationale dès le premier trimestre 2021, basée sur un modèle économique de revenus récurrents

Selon les termes du term sheet signé entre les deux groupes, VOGO et ABEO ont décidé de créer une joint-venture dédiée afin de tirer pleinement profit du potentiel commercial de cette nouvelle offre, nécessitant une association étroite de leurs ressources et de leurs expertises. Cette joint-venture, nommée VOGOSCOPE, sera constituée sous forme de société par actions simplifiée et détenue à 51% par ABEO et à 49% par VOGO. Christophe Carniel, Président Directeur Général de VOGO, en assurera la Présidence et Olivier Estèves, Président Directeur Général d'ABEO, la Direction Générale. Sous leur Direction, une équipe commerciale et technique associant le savoir-faire technologique de VOGO et le réseau commercial d'ABEO assurera le déploiement mondial de la solution.

Celui-ci sera initié dès le premier trimestre 2021. En Europe, la France, le Benelux et l'Allemagne seront les premiers pays ciblés, avant de considérer un développement sur le marché britannique. Le développement de la clientèle nord-américaine est également planifié dès janvier 2021, avant d'envisager dans un second temps le déploiement de l'offre en Asie, notamment en Chine.

VOGOSCOPE bénéficiera de l'étendue de la base de clientèle d'ABEO et de la force de son réseau avec 12 filiales et des ventes réalisées dans plus de 100 pays.

Le modèle économique de la joint-venture repose sur les ventes de kits VOGOSCOPE, auxquelles pourront s'ajouter les revenus récurrents liés à l'utilisation de la solution « Place Virtuelle » pour le public hors des enceintes.

Olivier Estèves, Président Directeur Général d'ABEO déclare : « Je suis très heureux d'engager cette nouvelle étape qui ouvre la voie à une alliance technologique et commerciale prometteuse avec les équipes de VOGO. Au cours des derniers mois, nous avons pu mesurer sur le terrain l'adhésion forte de nos clients pour la solution VOGOSCOPE. Dans un contexte de profonde transformation du marché du sport, il est maintenant temps de passer à la vitesse supérieure. Une histoire commence pour nos deux groupes qui, en unissant leurs capacités d'innovation et l'étendue de leurs réseaux commerciaux, ont tous les atouts pour assurer la percée rapide de cette offre unique à l'échelle internationale. »

Christophe Carniel, Président Directeur Général de VOGO ajoute : « Outil de coaching professionnel et nouveau vecteur d'émotions pour les fans, la solution VOGOSCOPE démontre une fois encore notre agilité et notre rôle moteur au service de tous les acteurs du sport. Mais cette réussite est surtout le fruit d'un partenariat réussi avec les équipes d'ABEO qui se sont pleinement mobilisées pour concevoir à nos côtés une solution parfaitement adaptée aux besoins des marchés visés. Aujourd'hui cette offre est en place et nous bâtissons ensemble l'organisation qui lui assurera, j'en suis convaincu, un succès « gagnant-gagnant » rapide. Cette alliance est d'autant plus prometteuse qu'elle va nous permettre de partir à la conquête de nouveaux marchés qui n'étaient pas intégrés dans le plan de marche fixé lors de notre introduction en bourse, en bénéficiant de la puissance du réseau mondial de notre partenaire. »

À PROPOS D'ABEO

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris - Compartiment B.

ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2020, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 235,7 M€, dont 74% sont réalisés hors de France, et compte 1 677 collaborateurs.

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com



À PROPOS DE VOGO

Pour plus d'information : VOGO développe, commercialise et distribue des solutions live & replay, audio et vidéo, à destination des spectateurs et des professionnels, au sein des enceintes sportives. Pour les spectateurs, VOGO a développé une solution de rupture, indépendante du nombre de personnes connectées, permettant de transformer l'expérience dans les stades au travers de contenus multi-caméras à la demande accessibles via tablettes ou smartphones. Pour les professionnels, cette solution vidéo offre des outils d'analyse et d'aide à la décision (assistance à l'arbitrage, diagnostic médical, coaching, etc.) Via l'acquisition de Vokkero® en octobre 2019, cette offre vidéo a été enrichie avec l'intégration d'une gamme de systèmes de communication audio reconnus internationalement dans l'univers du sport (plus de 20 disciplines sportives), mais aussi dans les secteurs de l'industrie, des services et de la santé. L'ensemble des technologies du Groupe est protégé par un portefeuille de brevets. VOGO est implanté en France (Montpellier, Paris et Crolles) et sur le continent nord-américain avec un bureau à New-York. Le Groupe est coté depuis novembre 2018 sur le marché Euronext Growth (Code ISIN : FR0011532225 - ALVGO).Pour plus d'information : www.vogo-group.com



Contacts ABEO

ACTUS finance & communication

Relations investisseurs - Corinne Puissant [email protected] Tel : 01 53 67 36 77

Relations presse - Serena Boni [email protected] Tel : 04 72 18 04 92

Contacts VOGO