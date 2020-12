ABEO : fort repli des résultats au premier semestre

Au premier semestre, clos fin septembre, Abeo a enregistré une nette dégradation de ses résultats en raison de la chute de l'activité provoquée par le crise sanitaire. Le spécialiste des équipements de sport et de loisirs a essuyé une perte nette, part du groupe, de 2,3 millions d'euros contre un bénéfice de 0,4 million d'euros, un an auparavant. L'Ebitda courant a, lui, chuté de 29,4% à 8,2 millions d'euros, ce qui représente une marge de 9,8%, en hausse de 0,2 point. Le groupe explique avoir optimisé la structure de coûts afin d’abaisser le point d’équilibre opérationnel.



Le chiffre d'affaires de 83,8 millions d'euros, a chuté de 31,2% (-31% en organique) du fait des conséquences d'une crise sanitaire inédite entraînant des variations d'activité exceptionnelles en début d'exercice. Depuis l'été et la levée progressive des mesures de confinement, le groupe a constaté une reprise graduelle de chacune de ses divisions.



" Dans un contexte encore incertain avec les nouvelles mesures de confinement tant en France qu'en Europe, l'évolution des activités sur les mois à venir reste toujours difficile à estimer ", indique le groupe.



Abeo poursuivra au second semestre le déploiement de mesures pour préserver sa rentabilité, améliorer la génération de trésorerie et maintenir une structure financière saine, sans altérer sa capacité de rebond.



La résistance de la performance opérationnelle du premier semestre permet au groupe de rester confiant dans l'atteinte de son objectif d'abaisser le point d'équilibre opérationnel entre 15% et 20% en année pleine.