ABEO : redresse la barre au second trimestre de son exercice malgré un semestre en net repli

Abeo gagne 4,62% à 7,7 euros en ce début de séance, après avoir publié son chiffre d'affaires au premier semestre de son exercice 2020-2021 (clos au 30 septembre). Le spécialiste des équipements de sport et de loisirs a vu son activité se contracter de 31,2% par rapport à la même époque l'an dernier, pour s'établir à 83,8 millions d'euros. Au second trimestre, si le chiffre d'affaires a reculé de 20,8% sur un an, il a toutefois augmenté de plus de 40% en séquentiel, pour ressortir à 49 millions d'euros.La division Sport (45,8% de l'activité) a reculé de 32,2% sur le semestre, Sportainment & Escalade (24,3% de l'activité) de 36,1%, et la division Vestiaires (29,9% de l'activité) de 24,9%."Depuis l'été et la levée progressive des mesures de confinement, le groupe a constaté une reprise graduelle de chacune de ses divisions avec une dynamique plus marquée sur la division Vestiaires et les activités de Gymnastique de la division Sport", a déclaré Abeo dans un communiqué. "La division Sportainment & Escalade continue, quant à elle, de subir plus sévèrement les effets du contexte sanitaire."D'un point de vue géographique, Abeo a constaté des différences régionales, notamment aux États-Unis, où l'activité s'est plus fortement contracté en raison d'un attentisme lié à la crise sanitaire et aux élections présidentielles, tandis qu'au Benelux et en Allemagne, elle a réussi à se maintenir à un bon niveau.Les prises de commandes du 1er semestre 2020/21 s'élèvent à 83,1 millions d'euros, en retrait de 34%. Mais dans un contexte encore incertain, Abeo s'est gardé toute prévision et estime que l'évolution des activités sur les mois à venir reste difficile à estimer.