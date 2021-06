Abeo : premiers succès du Vogoscope, avec Vogo

Abeo et Vogo annoncent les premiers succès commerciaux de leur solution Vogoscope, premier kit ' clé-en-main ' de captation multi-caméras et de diffusion vidéo Live & Replay destiné aux sports amateurs, aux centres d'entraînement et aux collectivités.



Le Vogoscope permet aussi au public de suivre les compétitions ne bénéficiant pas d'une captation filmée ou télévisée.



Dès la fin 2020, la solution a rapidement été adoptée par de nombreux centres sportifs dans plusieurs disciplines et son déploiement s'est accéléré début 2021.



Par ailleurs, grâce à la combinaison de caméras subaquatiques et de surface, la solution Vogoscope est également mise en place pour les entraînements des nageurs de haut niveau, la natation de loisirs et les événements grand public en milieu aquatique.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.