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    ABEO   FR0013185857

ABEO SA

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ABEO : Document AMF CP. 2022DD855732

02/08/2022 | 18:23
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2022DD855732

02 août 2022

FR0013185857 - DD152665

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

MATHIEU BAIARDI, CFO

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ABEO

LEI : 969500VJOAUSXLS74682

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 29 juillet 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 7.1400 Euro

VOLUME : 403.0000

PRIX UNITAIRE : 7.1400 Euro

VOLUME : 269.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 7.1400 Euro

VOLUME : 672.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 02 août 2022

COMMENTAIRES :

cours de référence à l'acquisition: 19,95 EUR

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Abeo SA published this content on 02 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 August 2022 16:21:12 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2023 236 M 242 M -
Résultat net 2023 10,2 M 10,4 M -
Dette nette 2023 70,7 M 72,6 M -
PER 2023 14,4x
Rendement 2023 2,36%
Capitalisation 146 M 150 M -
VE / CA 2023 0,92x
VE / CA 2024 0,81x
Nbr Employés 1 390
Flottant 36,0%
Graphique ABEO SA
Durée : Période :
ABEO SA : Graphique analyse technique ABEO SA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ABEO SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 19,45 €
Objectif de cours Moyen 23,00 €
Ecart / Objectif Moyen 18,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Olivier Estèves Director-Sales
Mathieu Baiardi Director-Administrative & Finance
Marine Charles Independent Director
Marc-Olivier Strauss-Kahn Independent Director
Manuela Borella Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ABEO SA10.51%150
CALLAWAY GOLF COMPANY-16.25%4 244
ASICS CORPORATION0.24%3 552
ACUSHNET HOLDINGS CORP.-7.89%3 531
FLUIDRA, S.A.-49.03%3 498
PELOTON INTERACTIVE, INC.-72.90%3 269