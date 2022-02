La société civile Jalenia a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 14 février 2022, le seuil de 50%

des droits de vote de la société ABEO, et détenir individuellement 47,89% du capital et 51,92% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double.





