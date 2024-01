ABEO SA est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de sport et de loisirs. Le groupe accompagne ses clients professionnels (salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment, etc.) dans la mise en oeuvre de leurs projets. ABEO SA détient un portefeuille de marques partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs, dont les Jeux Olympiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - équipements de gymnastique, de sports collectifs et d'éducation physique (52%) : agrès de gymnastique, praticables, tapis et matelas de réception, matériels d'entraînement et de compétition, etc. (marques Bosan, Cannice, Erhard Sport, Gymnova, Janssen-Fritsen, Schelde Sport, Spieth Gymnastics, et Sportsafeuk) ; - équipements des vestiaires et sanitaires (27,5%) : cabines sanitaires, armoires et casiers, parois de douches, bancs et portemanteaux, protections murales, etc. (marques France Equipement, Meta, Navic, Prospec, Sanitec et Suffixe) ; - murs, modules ludiques et centres d'escalade (20,5%) : marques Entre-Prises, Top 30, Dock 39 et Clip'N Climb. A fin mars 2023, le groupe dispose de 18 sites de production implantés en France (5), en Europe (8), aux Etats-Unis (3), en Chine et au Canada. La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,7%), Union Européenne (41,8%), Europe (11,6%), Amérique (14,1%) et Asie (0,8%).

Secteur Produits de récréation