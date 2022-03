Abeo : confiant dans ses approvisionnements

Abeo a assuré que ses activités n'étaient significativement exposées à la Russie ou à l'Ukraine qui représentent environ 1% du chiffre d'affaires consolidé. Le fabricant d'équipements de sport et de loisirs rappelle s'appuyer sur une organisation mondiale multizone, avec des unités de production basées en Europe (France, Allemagne, Espagne, Pays Bas et Royaume-Uni), en Chine, au Canada, et aux États-Unis. Cette organisation lui permet d'assurer un approvisionnement au plus près des clients.



Dans le contexte géopolitique mondial très tendu, Abeo reste vigilant aux tensions sur les prix des matières premières ainsi qu'à la fluidification des approvisionnements.



Le groupe a ainsi déjà assuré une bonne partie de ses approvisionnements moyen terme, notamment en ayant renforcé, avant crise, ses stocks de bois d'origine russe et ne connaît pas de nouvelles tensions qui n'aient pas déjà été anticipées.



Le type de bois concerné, qui représente moins de 5% des achats de matières premières du groupe, est la seule matière principalement approvisionnée en Russie.



Le groupe reste confiant quant à sa capacité à développer d'autres sources d'approvisionnement dans les mois qui viennent.



Abeo ne connait aucune rupture de ses approvisionnements sur l'ensemble de ses sites industriels qui remette en cause leur capacité à produire.