Abeo : en bonne forme trimestrielle

Abeo abandonne 0,28% à 17,95 euros à la Bourse parisienne. Le spécialiste de l'équipement de sports et de loisirs a dévoilé des performances de deuxième trimestre reflétant une poursuite de la dynamique de son activité. Le chiffre d'affaires, en croissance de 17,6% sur une base organique, ressort à 117,8 millions d'euros, d’avril à septembre. Le groupe bénéfice d’un effet dollar positif de 2,9% sur le semestre, en plus de la contribution du belge Eurogym, racheté en novembre 2021, et de celle du néerlandais BigAirBag, acquis il y a cinq mois.



"Abeo a publié un solide deuxième trimestre, grâce à la forte performance de la division Sports, en croissance organique de +20,8%", observe l'analyste Kepler Cheuvreux.



" L'activité du premier semestre a été bonne et notre carnet de commandes ne s'est dégarni que de 4 millions d'euros, ce qui devrait nous amener jusqu'au début de l'exercice prochain ", souligne le PDG d'Abeo, Olivier Estèves.



Entre inflation, menace de récession en Europe et perturbations en Chine, Abeo a dû faire preuve d'agilité.



En Chine, où son activité est marginale, l'équipementier continue d'affronter des vents contraires. " Deux salons ont été reportés sine die, ce qui n'est pas idéal pour faire la promotion de la marque avec notre partenaire chinois ", déplore le dirigeant.



A l'heure actuelle, Abeo confirme sa prévision d'une croissance organique à deux chiffres sur l'ensemble de l'exercice, tout en l'accompagnant d'une dose de prudence. L'évolution de la rentabilité n'est pas évoquée dans la dernière communication du groupe. Il faudra attendre le 6 décembre pour en savoir plus.