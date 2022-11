Abeo : et la Fiba prolongent leur partenariat pour le Basket-Ball 3x3

Abeo, entreprise mondiale d'équipements de sport et de loisirs, annonce que la Fédération Internationale de Basket-Ball (FIBA) renouvelle sa confiance en Abeo au travers de sa marque Schelde sports, spécialiste des sports collectifs, qui reste fournisseur officiel des paniers de basket pour les compétitions de Basket-Ball 3x3 jusqu'en 2032. L'extension de ce partenariat mondial à long terme et multi-événements comprend le FIBA World Tour, la Coupe du Monde FIBA, les qualifications de la Coupe du Monde FIBA, les finales de la FIBA Women's Series et les finales des Coupes continentales FIBA.



Ce partenariat entre Schelde Sports et la FIBA s'inscrit dans la continuité de celui noué depuis 2013. Cette nouvelle collaboration qui débute en 2026 couvre deux cycles olympiques supplémentaires. Ce sport a fait ses débuts comme discipline olympique lors de l'édition des Jeux de Tokyo 2020 dont Schelde Sports était fournisseur exclusif tout comme il le sera pour le cycle olympique en cours.