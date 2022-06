Abeo : prend le contrôle d'un spécialiste des aires de réception gonflables

Abeo a annoncé la signature d'un protocole d'acquisition, sans conditions suspensives, en vue d'acquérir 70% du capital de la société hollandaise BigAirBag, spécialisée dans le domaine des aires de réception gonflables. L'accord a été conclu avec Tomas Huting, actionnaire unique de BigAirBag. Le protocole d'accord comporte un complément de prix indexé sur les performances du premier exercice réalisé post intégration et un accord de promesses de vente et d'achat croisées portant sur les 30% restants du capital.



Cette acquisition sera financée sur fonds propres par voie de paiement en numéraire à hauteur de 64% et par paiement en titres Abeo à hauteur de 36%, devant être attribués au cédant dans le cadre d'une augmentation de capital réservée.



En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires rentable de l'ordre de 3 millions d'euros.



Tomas Huting rejoindra les équipes d'Abeo dans les prochaines semaines et sera en charge du développement de la marque Big Air Bag et du déploiement des synergies commerciales.



La réalisation définitive de la transaction n'est pas soumise à conditions suspensives et devrait être réalisée dans les semaines à venir.