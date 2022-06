Abeo : son regain de forme financière salué en Bourse

Abeo est propulsé en hausse de 6,44% à 19 euros par la nette amélioration de sa performance financière annuelle et des perspectives favorables. Grâce au rebond de l'activité et aux effets du plan de performance de l'exercice précédent qui a permis d'abaisser le point mort de plus de 20%, la société affiche un bénéfice net part du groupe 2021/22 de 7,2 millions d'euros. Elle avait essuyé une perte de 0,6 million sur l'exercice précédent.



L'Ebita courant du spécialiste des équipements de sport et de loisirs est ressorti à 26,4 millions d'euros, en progression de 37,8%, soit un taux de marge opérationnelle en hausse de 1,8 point à 12,8% du chiffre d'affaires.



" Cette performance provient d'une part, d'un maintien des niveaux de taux de marge malgré les tensions inflationnistes sur les matières premières, et d'autre part, d'une structure de coûts parfaitement maitrisée dans un contexte de forte croissance ", a expliqué Abeo.



Ainsi, dans la continuité de l'exercice précédent, le groupe a poursuivi sa politique de gestion rigoureuse qui se traduit par une hausse maîtrisée des charges opérationnelles de 12%, mais en baisse de 2,6 points en proportion du chiffre d'affaires.



Le chiffre d'affaires a bondi de 18% (+16,5% en organique) à 205,3 millions d'euros, marquant un rebond significatif par rapport à l'exercice précédent qui avait été fortement impacté par la crise sanitaire.



Constatant les bonnes performances et l'excellente situation financière du groupe, le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale du 19 juillet 2022 un dividende de 0,40 euro par action au titre de l'exercice 2021/22.



Avec des prises de commandes au 31 mars 2022 bien orientées à 222,5 millions d'euros en progression de 30,1%, Abeo est confiant dans le maintien de son développement commercial à un rythme soutenu sur l'exercice 2022/23.



Ainsi, dans un contexte de marché aujourd'hui plus favorable et malgré l'impact des tensions géopolitiques sur l'économie mondiale, le groupe vise une nouvelle année de croissance organique à deux chiffres. De plus, grâce à la pérennité des actions entreprises pendant la crise sanitaire, Abeo " s'attellera à réaliser un niveau de performance opérationnelle solide dans un contexte de croissance ".