Rubis, Sogeclair, Vinci : les valeurs à suivre demain à Paris

Abeo

Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs indiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Balyo

Le spécialiste de la conception et du développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Biosynex

Le spécialiste du diagnostic présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Boiron

Le laboratoire précisera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Cogelec

Le spécialiste du contrôle d'accès dans l'habitat collectif annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Damartex

Le spécialiste dans la distribution de produits de santé, mode, aménagement et "lifestyle" pour seniors livrera son chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre.



DMS

Le spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie indiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



GL Events

Le groupe intégré des métiers de l'événement dévoilera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Highco

Le spécialiste en data marketing et communication publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Maurel & Prom

Le groupe d'exploration et de production d'hydrocarbures communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Nextedia

Nextedia, groupe spécialisé dans les domaines de la cybersécurité et de l'expérience client, a fait état de son chiffre d'affaires au titre du premier semestre 2024. Au 30 juin, il ressort à 31,5 millions d'euros, en hausse de 10,4% comparé à l'année dernière à la même période. Cette croissance a été portée par l'activité Cybersécurité & Digital Workspace qui a cru de 24% pour atteindre 15,2 millions d'euros, soit 48% du chiffre d'affaires total. L'activité Expérience Client est restée stable et représente 52% de l'activité globale.



Publicis

Le géant de la publicité précisera ses résultats du premier semestre.



Roche Bobois

Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme livrera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Rubis

Rubis annonce que sa filiale Rubis Énergie a signé son tout premier financement privé américain US Private Placement sous droit français avec PGIM Private Capital, la branche capital privé de PGIM Inc., société de gestion d'actifs de Prudential Financial Inc. pour un montant de 265 millions de dollars. Rubis Énergie va émettre trois séries de 70 millions d'euros chacune d'obligations non garanties de premier rang avec des échéances in fine de 8, 10 et 12 ans.



Serge Ferrari

Le spécialiste des matériaux composites souples innovants donnera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Sogeclair

Sogeclair, société d'ingénierie spécialiste de l'aéronautique, dévoile un chiffre d'affaires en progression de 9% au titre de son premier semestre 2024, à 79,1 millions d'euros. Le groupe souligne que son activité est à la hausse pour le 13ème trimestre consécutif. L'aviation d'affaires (41% du CA) progresse de 12,5%, portée par l'Amérique du Nord (+ 23,9%) et dépasse ainsi l'Europe. L'aviation commerciale (36,6% du CA) progresse de 9,5%, et double son activité en Amérique du Nord à quelque 3 millions d'euros.



Stef

Le spécialiste des services de transport et de logistique sous température contrôlée pour les produits alimentaires communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Ubisoft

L'éditeur de jeux vidéo annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Vinci

Vinci annonce que le groupement composé de sa filiale Dragados Offshore et de Siemens Energy s'est vu attribuer par l'opérateur allemand de réseaux électriques 50Hertz un contrat de conception, construction et installation de deux stations de conversion électrique, d'un montant total de 2,9 milliards d'euros. Le groupe précise que ce projet comprend une plateforme de conversion offshore, qui permettra de convertir le courant alternatif produit par le parc éolien LanWin 3 en mer du Nord en courant continu haute pour réduire les pertes électriques lorsque le courant est acheminé à terre.



Voyageurs du Monde

Le groupe Voyageurs du Monde annonce que l'Autorité des marchés financiers a publié l'avis de résultat de l'offre publique de rachat qu'il a initiée sur ses propres actions. L'Opra proposait aux actionnaires de leur racheter leurs actions dans la limite d'un nombre total de 866 666 actions au prix unitaire de 150 euros. La société rachètera finalement 866 666 de ses propres actions pour un montant de 129,99 millions d'euros.



Wallix

L'éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes signalera son chiffre d'affaires du premier semestre.