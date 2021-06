Abercrombie & Fitch : Jefferies confirme son conseil

Jefferies maintient sa recommandation 'achat' sur le titre Abercrombie & Fitch, avec un objectif de cours de 57 dollars.



Après une réunion avec des membres de la direction, les analystes de Jefferies s'appuient notamment sur 'l'amélioration de la santé de la marque, des gains de marge brute stables et une structure de coûts réduite'.



Le broker constate par ailleurs que les positionnements différenciés des marques ont trouvé écho chez les consommateurs, A&F ciblant les Millennials tandis que Hollister touche les adolescents.



De plus, 'nous constatons que les marges à long terme se maintiennent à des niveaux supérieurs à l'objectif actuel de 6 %', note Jefferies qui s'attend à ce que l'entreprise informe les investisseurs en temps voulu des nouveaux objectifs.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.