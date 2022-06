Abercrombie : Jefferies réitère son conseil après le CMD

Jefferies confirme son conseil à l'achat et l'objectif de 34 $ après la journée hier des investisseurs (CMD). L'analyste estime que les perspectives à long terme sont positives.



' Nous sommes sortis de la journée des investisseurs avec un sentiment plus positifs sur les perspectives de croissance de la société '.



' Abercrombie prévoit que les ventes totales atteindront 4,1-4,3 milliards de dollars d'ici 2025, ce qui représente un TCAC de +3-5% entre 2022 et 2025. En outre, la direction a indiqué qu'elle visait une marge d'exploitation de plus de 8 % en 2025 et de plus de 10 % à long terme ' souligne le bureau d'analyses.



Le groupe a précisé que le principal contributeur à sa croissance devrait être sa marque-phare d'habillement pour adultes, Abercrombie & Fitch. Il semble aussi beaucoup miser sur sa marque de sous-vêtements Gilly Hicks, qui devrait générer une croissance moyenne annuelle de 15% au niveau de ses ventes sur les trois prochains exercices.



