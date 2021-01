Abercrombie & Fitch : La valeur du jour à Wall Street ABERCROMBIE & FITCH limite les dégâts grâce à l'e-commerce

Abercrombie & Fitch progresse de 3,5% à 23,86 dollars à Wall Street, soutenu par des prévisions plus favorables. Le célèbre groupe de mode américain a revu à la hausse ses estimations de ventes du quatrième trimestre et annoncé que l'exercice 2021 débutait favorablement. Le groupe a par ailleurs promis de poursuivre sa stratégie d'économies. Il fermera ses flagships de Munich, Londres et Paris d'ici la fin du mois. L'heure est à la rationalisation des dépenses et au développement des ventes en ligne pour la marque qui s'est fait connaître grâce à l'excentricité de ses magasins.



Au quatrième trimestre, le groupe à l'élan prévoit des revenus en repli de 5% à 7% contre une ancienne prévision de -5% à- 10% grâce à des ventes en ligne plus dynamiques que prévu.



Elles ont compensé en partie la fermeture de magasins et des restrictions de capacité en Amérique du Nord et en Europe Afrique Moyen Orient. La marge brute est anticipée en progression de 130 points de base par rapport à son niveau de l'an passé, 58,2%, alors qu'elle était attendue stable ou en légère progression.



Les promotions ont été moins nombreuses et moins importantes.