Abercrombie & Fitch : La valeur du jour à Wall Street Abercrombie & Fitch se fait tailler une veste en Bourse

Abercrombie & Fitch chute de 12,76% à 34,74 dollars, pénalisé par des ventes décevantes au deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires a atteint 864,9 millions de dollars, en hausse par rapport aux 698,3 millions de dollars de l'année précédente, mais inférieur au consensus FactSet de 879,2 millions de dollars. Cette mauvaise nouvelle a relégué au second plan des bénéfices meilleurs que prévu. Le groupe de mode "streetwear" a réalisé un bénéfice net de 108,5 millions de dollars, soit 1,69 dollar par action, contre 5,5 millions de dollars, soit 9 cents par action, l'année dernière.



Le BPA ajusté de 1,70 dollar a dépassé le consensus de FactSet qui prévoyait 77 cents.

Les ventes nettes en ligne ont totalisé 376 millions de dollars, en baisse de 3% par rapport à l'année dernière et ont représenté 44 % des ventes trimestrielles totales.



Le directeur financier d'Abercrombie & Fitch Co a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes nettes de ce trimestre augmentent de 2 à 4% par rapport à 2019.

Les ventes nettes du trimestre comparable de 2019 étaient d'environ 863 millions de dollars.



Scott Lipesky a reconnu que le groupe restait pénalisé par des contraintes au niveau de sa "supply chain" et par l'inflation des coûts.



Il a également déclaré que l'entreprise prévoyait de dépenser davantage en marketing.