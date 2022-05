Abercrombie & Fitch : abaisse son objectif annuel

Abercrombie & Fitch a dévoilé des résultats trimestriels 2022/2023 contrastés et revu à la baisse son objectif de chiffre d'affaires annuel. Au premier trimestre de son exercice fiscal 2022, le groupe de mode a accusé une perte par action de 27 cents. Les analystes tablaient sur une perte de 25 cents. Le chiffre d'affaires pour la période de trois mois close fin avril est ressorti à 813 millions contre un consensus de 799 millions.



Pour l'exercice complet, la société prévoit un chiffre d'affaires similaire à celui de 2020/2021, soit 3,71 milliards de dollars, en hausse de 2% sur un an. Le groupe visait auparavant une hausse comprise entre 2% et 4%. Le marché escompte +2,7%.