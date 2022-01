Abercrombie & Fitch : plus optimiste pour l'exercice

Abercrombie & Fitch table sur une croissance de ses ventes nettes comprise entre 19% et 20% en 2021. Elle serait comprise entre 2% et 3% par rapport à 2019. Cependant, le distributeur de vêtements a abaissé ses prévisions de ventes pour le quatrième trimestre de l'exercice 2021, en raison de "retards supplémentaires inattendus dans la réception des stocks et de l'augmentation des impacts et des restrictions liés au Covid." Le groupe vise une croissance nette des ventes comprise entre 4% et 6% et nulle ou en baisse de 2% par rapport à 2019.



Il visait auparavant une hausse de 3% à 5% par rapport à 2019.