Abercrombie & Fitch : prises de profits après les résultats

Le 21 novembre 2023 à 17:17 Partager

L'action Abercrombie & Fitch chute de 5% ce mardi à Wall Street, victime de prises de profits suite à la publication de ses résultats trimestriels, après avoir vu son cours presque quadrupler cette année.



Les ventes totales d'Abercrombie dans les magasins ouverts depuis plus d'un an ont progressé de 16% sur le troisième trimestre, clos fin octobre, portées par une bonne performance des marques Abercrombie et Hollister.



Son bénéfice opérationnel est, lui, ressorti à 138 millions de dollars, contre 18 millions de dollars un an plus tôt, une performance là encore supérieure aux prévisions établies par le groupe d'habillement américain.



Abercrombie a par ailleurs revu à la hausse ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, tablant désormais sur des ventes nettes annuelles en hausse de 12% à 14%, et non plus de l'ordre de 10%.



Sa marge opérationnelle devrait quant à elle se situer autour de 10%, à comparer avec une précédente prévision qui visait entre 8% et 9%.



Malgré cette solide publication, le titre perdait un peu plus de 5% mardi matin à la Bourse de New York, les investisseurs estimant qu'il était le temps de de souffler après un gain de quasiment 200% cette année.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.