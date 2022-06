Abercrombie : des objectifs ambitieux sur le long terme

Abercrombie & Fitch s'est fixé mardi pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de cinq milliards de dollars sur le long terme, assorti d'une marge opérationnelle d'au moins 10%.



La griffe américaine, très en vogue au début des années 2010, a déclaré à l'occasion de sa journée d'investisseurs qu'elle visait un chiffre d'affaires compris entre 4,1 et 4,3 milliards de dollars à l'issue de son exercice fiscal 2025/2026, qui se clôturera en janvier 2026.



Le plan stratégique de l'entreprise de prêt-à-porter, baptisé 'Always Forward Plan', fait également apparaître un objectif de marge d'exploitation de plus de 8% à cet horizon.



Abercrombie, qui assure qu'il ne se trouve plus du tout dans la même situation qu'il y a quatre ans à la même date, précise que le principal contributeur à sa croissance devrait être sa marque-phare d'habillement pour adultes, Abercrombie & Fitch.



Mais la société basée à New Albany (Ohio) semble aussi beaucoup miser sur sa marque de sous-vêtements Gilly Hicks, qui devrait générer une croissance moyenne annuelle de 15% au niveau de ses ventes sur les trois prochains exercices.



Suite à ces prévisions, le titre Abercrombie & Fitch était attendu en hausse de 1,5% avant l'ouverture de la Bourse de New York.



