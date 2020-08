Abercrombie : les résultats surpassent les attentes

27/08/2020 | 16:15

La marque américaine Abercrombie & Fitch bondit en Bourse ce jeudi après avoir annoncé un retour au bénéfice au titre de son deuxième trimestre fiscal.



La griffe de vêtements, qui reste très populaire auprès des jeunes américains, a dégagé sur le trimestre clos début août un bénéfice net de 5,5 millions de dollars, contre une perte de 31,1 millions de dollars un an plus tôt.



Ses ventes ont baissé de 17% à 698 millions de dollars en raison de la crise du Covid-19, mais cette performance dépasse largement le consensus qui s'était établi à 650 millions de dollars.



Autre bonne nouvelle, ses ventes en ligne ont grimpé de 56% pour désormais représenter 386 millions de dollars.



Le groupe, qui dit disposer d'une trésorerie de 1,1 milliards de dollars, s'est néanmoins refusé à communiquer toute prévision pour le troisième trimestre ou l'ensemble de l'exercice, invoquant l'incertitude liée à la situation sanitaire.



Vers 10h00 (heure de New York), le titre progressait de presque 15%. Depuis janvier, la valeur a vu son cours de Bourse fondre de 35%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.