Calendrier des dividendes au Royaume-Uni - 7 prochains jours

< table style="width : 544px ;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> < colgroup> < col width="377" /> < col width="167" /> < /colgroup> < tbody> < tr> < td class="xl67" width="377" height="21"> < strong>Vendredi 13 janvier < /strong> < /td> < td class="xl66" width="167"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="21">Associated British Foods PLC < /td> < td class="xl69">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="21">BlackRock Energy & ; Resources Income Trust PLC < /td> < td class="xl69">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="21">Devro PLC < /td> < td class="xl69">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="21">discoverIE Group PLC < /td> < td class="xl69">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="21">Gore Street Energy Storage Fund PLC < /td> < td class="xl69">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="21">Helical PLC < /td> < td class="xl69">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="21">ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd < < < /td> < td class="xl69">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="21">Liontrust Asset Management PLC < /td> < td class="xl69">date de paiement du dividende < < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="21">Oxford Instruments PLC < /td> < td class="xl69">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="21">Palace Capital PLC < /td> < td class="xl69">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="21">Polar Capital Holdings PLC < /td> < td class="xl69">date de paiement du dividende < < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="21">Redde Northgate PLC < /td> < td class="xl69">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="21">Schroder European Real Estate Investment Trust PLC < /td> < td class="xl69">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="21">Scottish Oriental Smaller Companies Trust PLC < /td> < td class="xl69">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="21">Triad Group PLC < /td> < td class="xl69">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="21">Tritax EuroBox PLC < /td> < td class="xl69">Date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21"> < strong>Lundi 16 janvier < /strong> < /td> < td class="xl66"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">aucun événement prévu < /td> < td class="xl66"> ; < /td> < /tr> <tr> < tr> < td class="xl67" height="21"> < strong>Mardi 17 janvier < /strong> < /td> < td class="xl66"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">NewRiver REIT PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21"> < strong>Mercredi 18 janvier < /strong> < /td> < td class="xl66"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Northamber PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Residential Secure Income PLC < < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">XP Power Ltd < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < tr> < td class="xl67" height="21"> < strong>Jeudi 19 janvier < /strong> < /td> < td class="xl66"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Aberdeen Diversified Income & ; Growth Trust PLC < /td> < td class="xl66">date de versement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">AJ Bell PLC < /td> < td class="xl66">date de versement du dividende < < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Alliance Pharma PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Appreciate Group PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Cardiff Property PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Compass Group PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Diploma PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement de l'ex-dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Future PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement de l'ex-dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Games Workshop Group PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Gooch & ; Housego PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement de l'ex-dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Industrials REIT Ltd < /td> < td class="xl66">date de paiement de l'ex-dividende < < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Invesco Bond Income Plus Ltd < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">JPMorgan China Growth & ; Income PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">JPMorgan Japan Small Cap Growth & ; Income PLC < < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Montanaro UK Smaller Cos Investment Trust PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Sirius Real Estate Ltd < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Supermarket Income REIT PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Victrex PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21"> ; 