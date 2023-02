ACS (construction): bénéfice net de 668 millions d'euros en 2022

Madrid (awp/afp) - Le groupe espagnol de construction ACS a annoncé lundi soir un bénéfice net de 668 millions d'euros pour 2022, en hausse de 66% par rapport à l'année précédente si l'on exclut des résultats de 2021 une énorme plus-value provenant d'une vente d'actifs.

Le bénéfice net d'ACS avait atteint quelque trois milliards d'euros en 2021, grâce à une plus-value découlant de la vente de sa branche services et énergie au groupe français Vinci.

Dans un communiqué détaillant ses résultats pour 2022, ACS, groupe très diversifié et tourné vers l'international, indique aussi que son chiffre d'affaires a atteint l'an dernier 33,615 milliards d'euros, en augmentation de 20,8% sur 2021.

ACS est dirigé par Florentino Pérez, qui préside également aux destinées du Real Madrid.

Dans le secteur de la construction, coeur de métier d'ACS, le chiffre d'affaires s'est élevé l'an dernier à 31,433 milliards d'euros, soit 21,5% de plus qu'en 2021, "grâce à la bonne évolution des activités tant de Dragados que de Hochtief", mais aussi en raison de la hausse du dollar, précise le communiqué.

La construction a ainsi dégagé un bénéfice net de 350 millions d'euros, en hausse de 28,3% sur un an.

ACS a également dégagé un excédent brut d'exploitation (Ebitda) en hausse de 9,4% sur l'année précédente, à 1,747 milliard d'euros, "poussé par la contribution d'Abertis, qui atteint 167 millions d'euros", soit 15% de plus qu'un an plus tôt.

Ce chiffre confirme la poursuite de la reprise dans le secteur des autoroutes, où "la tendance à la croissance du trafic se consolide, dépassant les niveaux d'avant la pandémie dans la quasi-totalité des pays où Albertis est présente", affirme le communiqué.

Copropriété d'ACS et du groupe italien Atlantia, Abertis exploite les autoroutes françaises Sanef.

Sur le plan géographique, plus des trois cinquièmes du chiffre d'affaires (62%) a été réalisé en Amérique du Nord, en hausse sur 2021 (59%), contre 22% en Asie-Pacifique, une proportion qui n'a pas varié en un an, et 15% seulement en Europe (en baisse de 3%), dont 9% en Espagne.

afp/rp